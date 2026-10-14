Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Giá vàng

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Giá vàng sáng 14-10 giảm 200.000 đồng/lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 14-10, vàng miếng SJC phổ biến ở mức 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, còn giá vàng thế giới giảm nhẹ, giao dịch quanh 4.150 USD/ounce.

Vàng miếng SJC bán ra 144,3 triệu đồng/lượng

Theo bảng giá cập nhật sáng 14-10, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Các thương hiệu DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cũng duy trì mức giá tương tự.

gia-vang.png
Giá vàng niêm yết tại SJC.

Tại Phú Quý, vàng miếng SJC được mua vào ở mức 139,8 triệu đồng/lượng và bán ra 143,3 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá bán vàng miếng tại các thương hiệu lớn vẫn duy trì ở vùng cao. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra phổ biến khoảng 3 triệu đồng/lượng, tạo ra khoảng cách đáng kể đối với người mua vàng để đầu tư ngắn hạn.

Vàng nhẫn 9999 bán ra từ 143,3 triệu đồng/lượng

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, giá giao dịch có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp.

infografik-gia-vang-nhan-9999-viet-nam.png

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, một số dòng vàng nhẫn được bán ra quanh 143,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC, PNJ được giao dịch ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn tại PNJ cũng nằm trong vùng giá này, tùy bảng niêm yết và chủng loại sản phẩm.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trong sáng 14-10 dao động quanh ngưỡng 4.150 USD/ounce. Theo số liệu được các nguồn tin thị trường cập nhật, giá vàng giảm nhẹ so với phiên trước trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ.

gia-vang-the-gioi.png
Giá vàng thế giới được VnExpress cập nhật sáng 14-10.

Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng về lãi suất tiếp tục là những yếu tố có thể tác động đến giá kim loại quý. Khi các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố, thị trường vàng có thể xuất hiện những đợt điều chỉnh mạnh hơn.

Trong nước, giá vàng miếng tiếp tục neo cao, còn vàng nhẫn có sự phân hóa theo từng doanh nghiệp. Người dân nên theo dõi bảng giá cập nhật trực tiếp trước khi mua bán, đặc biệt lưu ý chênh lệch mua - bán để hạn chế rủi ro.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng hôm nay 4-10: SJC neo 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4-10: SJC neo 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng

(GLO)- Giá vàng hôm nay 4-10 tại thị trường trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp hơn những phiên trước. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 9999 dao động quanh 139,5-143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới đứng quanh 4.140 USD/ounce.

Giá vàng ngày 3-10: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

Ngày 3-10: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

Giá vàng

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 3-10 tiếp tục duy trì ở vùng cao, ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Một số thương hiệu giữ giá so với hôm qua, trong khi vàng nhẫn 9999 biến động khác nhau tùy doanh nghiệp. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục ở trên 4.100 USD/ounce.

Ngày 1-10, vàng miếng tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng.

Ngày 1-10, vàng miếng tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng

Giá vàng

(GLO)- Giá vàng trong nước ngày 1-10 tiếp tục tăng, trong đó vàng miếng SJC tại thời điểm cập nhật được niêm yết bán ra 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng qua. Vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu cũng tăng theo.

Giá vàng sáng 29-9: SJC giảm sâu, vàng thế giới lao dốc

Giá vàng sáng 29-9: SJC giảm sâu, vàng thế giới lao dốc

Giá vàng

(GLO)- Sáng 29-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm mạnh, xuống 138 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với đầu giờ sáng 28-9, giá vàng SJC đã giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng chịu áp lực giảm mạnh.

Ngày 28-9: Vàng SJC giảm 1 triệu đồng, vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực

Ngày 28-9, vàng SJC giảm 1 triệu đồng, vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực

Giá vàng

(GLO)- Sáng 28-9, giá vàng trong nước tiếp tục có diễn biến giảm. Vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn lùi 1 triệu đồng/lượng, xuống 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn vẫn có mức giá chênh lệch đáng kể.

Giá vàng ngày 27-9: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

Giá vàng ngày 27-9: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

Giá vàng

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 27-9 tiếp tục giữ nguyên so với phiên trước. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn có giá bán cao nhất 145,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới chốt tuần quanh 4.284 USD/ounce.

Giá vàng ngày 7-9: Vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng ngày 7-9: Vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng

(GLO)- Sáng 7-9, giá vàng miếng trong nước tiếp tục giảm so với sáng 6-9, trong khi vàng nhẫn cũng điều chỉnh. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh 4.430 USD/ounce, khi nhà đầu tư chờ thêm các dữ liệu kinh tế Mỹ để xác định hướng đi của chính sách lãi suất.

Sáng 6-9, giá vàng miếng trong nước giữ ổn định

Sáng 6-9, giá vàng miếng trong nước giữ ổn định

Giá vàng

(GLO)- Sau phiên giảm mạnh, giá vàng trong nước sáng 6-9 nhìn chung giữ ổn định so với hôm qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới chốt tuần quanh 4.430 USD/ounce, giảm gần 1%, khi thị trường tiếp tục chịu tác động từ diễn biến kinh tế Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

null