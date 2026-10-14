Giá vàng sáng 14-10 giảm 200.000 đồng/lượng

Vàng miếng SJC bán ra 144,3 triệu đồng/lượng

Theo bảng giá cập nhật sáng 14-10, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Các thương hiệu DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cũng duy trì mức giá tương tự.

Giá vàng niêm yết tại SJC.

Tại Phú Quý, vàng miếng SJC được mua vào ở mức 139,8 triệu đồng/lượng và bán ra 143,3 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá bán vàng miếng tại các thương hiệu lớn vẫn duy trì ở vùng cao. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra phổ biến khoảng 3 triệu đồng/lượng, tạo ra khoảng cách đáng kể đối với người mua vàng để đầu tư ngắn hạn.

Vàng nhẫn 9999 bán ra từ 143,3 triệu đồng/lượng

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, giá giao dịch có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, một số dòng vàng nhẫn được bán ra quanh 143,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC, PNJ được giao dịch ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn tại PNJ cũng nằm trong vùng giá này, tùy bảng niêm yết và chủng loại sản phẩm.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trong sáng 14-10 dao động quanh ngưỡng 4.150 USD/ounce. Theo số liệu được các nguồn tin thị trường cập nhật, giá vàng giảm nhẹ so với phiên trước trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ.

Giá vàng thế giới được VnExpress cập nhật sáng 14-10.

Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng về lãi suất tiếp tục là những yếu tố có thể tác động đến giá kim loại quý. Khi các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố, thị trường vàng có thể xuất hiện những đợt điều chỉnh mạnh hơn.

Trong nước, giá vàng miếng tiếp tục neo cao, còn vàng nhẫn có sự phân hóa theo từng doanh nghiệp. Người dân nên theo dõi bảng giá cập nhật trực tiếp trước khi mua bán, đặc biệt lưu ý chênh lệch mua - bán để hạn chế rủi ro.