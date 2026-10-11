Giá vàng sáng 11-10 ổn định 144,8 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 11-10, giá vàng trong nước duy trì ổn định so với phiên giao dịch trước, với vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng miếng ổn định với 144,8 triệu đồng/lượng

Tại các thương hiệu lớn, vàng miếng SJC ở SJC, DOJI và PNJ phổ biến ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết vàng miếng ở mức 141-144,8 triệu đồng/lượng; trong khi Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào 139,9 triệu đồng/lượng và bán ra 144,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn 9999, SJC và PNJ cùng niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng của DOJI được giao dịch ở mức 140,3-144,3 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, nhẫn tròn 999.9 có giá mua vào 141 triệu đồng/lượng, bán ra 144,2 triệu đồng/lượng. Riêng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được ghi nhận trong khoảng 139,8-143,8 triệu đồng/lượng theo bảng giá tổng hợp.

Vàng thế giới tiếp tục phục hồi

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chốt phiên ngày 9-10 ở khoảng 4.194 USD/ounce, tăng khoảng 1,5%. Do thị trường nghỉ giao dịch cuối tuần, giá vàng sáng 11-10 chưa ghi nhận phiên giao dịch mới.

Với mức quy đổi tham khảo khoảng 131,8 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 13 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này có thể thay đổi theo tỷ giá và diễn biến giá vàng tại từng thời điểm.