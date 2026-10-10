Sáng 10-10: Vàng miếng SJC tăng lên mức 144,8 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 10-10, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp được niêm yết ở mức 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày trước đó.

Vàng miếng tăng 1 triệu đồng/lượng

Theo thông tin cập nhật đầu giờ sáng, vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và PNJ cùng được giao dịch ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá mua vào ở mức 141 triệu đồng/lượng, bán ra 144,8 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào 139,9 triệu đồng/lượng và bán ra 144,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại SJC sáng nay.

Đối với vàng nhẫn 9999, SJC và PNJ cùng niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng ở mức 140,3-144,3 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá 139,8-143,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn Phú Quý 999.9 được niêm yết ở mức 141-144,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại PNJ ngày 10-10.

Vàng thế giới tăng 1,9%

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đạt khoảng 4.194,5 USD/ounce, tăng khoảng 1,5% trong phiên giao dịch ngày 9-10. Đà phục hồi được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt và lực mua bắt đáy.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng tại SJC, DOJI và PNJ hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, mức chênh lệch là 3,8 triệu đồng/lượng; còn Bảo Tín Minh Châu lên tới 4,9 triệu đồng/lượng.