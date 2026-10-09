Giá vàng ngày 9-10: Vàng miếng tăng, bán ra 143,8 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 9-10, giá vàng miếng trong nước đồng loạt tăng, với giá bán ra tại các thương hiệu lớn lên mức 143,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cũng phục hồi, giao dịch quanh 4.172-4.174 USD/ounce.

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Đối với vàng nhẫn 9999, giá giữa các thương hiệu có sự chênh lệch. SJC niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng; Phú Quý ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch trong khoảng 139,6-143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trong sáng 9-10 dao động quanh 4.172-4.174 USD/ounce, tăng so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy kim loại quý đang phục hồi sau nhịp giảm trước đó.

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu tác động từ biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tình hình địa chính trị. Những yếu tố này có thể khiến giá vàng biến động trong thời gian tới.

Với thị trường trong nước, người mua cần theo dõi bảng giá cập nhật tại từng doanh nghiệp, đồng thời cân nhắc chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra trước khi giao dịch.