Giá vàng ngày 7-10: Vàng miếng giữ mốc 143,5 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 7-10, giá vàng miếng trong nước tiếp tục duy trì quanh mốc 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn có sự điều chỉnh giảm tại một số thương hiệu sau phiên giao dịch biến động ngày 6-10.

Vàng miếng tiếp tục neo ở mức 143,5 triệu đồng/lượng

Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI cũng giữ mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự được ghi nhận tại nhiều thương hiệu khác. Theo cập nhật đầu giờ sáng 7-10, vàng miếng SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng phổ biến ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. Phú Quý ở mức 140-143,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tiếp tục phân hóa

Ở thị trường vàng nhẫn, mặt bằng giá có xu hướng giảm. SJC và PNJ cùng niêm yết vàng nhẫn quanh 140-143 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 139,1-143,1 triệu đồng/lượng. DOJI giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 139-143 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 140-143,3 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới phục hồi

Sáng 7-10, giá vàng thế giới phục hồi mạnh, sau phiên tăng hơn 0,6% trước đó. Dữ liệu cập nhật đầu ngày cho thấy vàng giao ngay đang giao dịch quanh 4.165–4.169 USD/ounce, tăng khoảng 43–46 USD/ounce so với mức đóng cửa phiên trước, tương đương hơn 1% ở một số thời điểm.

Theo Reuters, kết thúc phiên 6-10, giá vàng giao ngay tăng 0,7%, lên 4.168,33 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 cũng tăng 0,7%, lên 4.187,10 USD/ounce. Đà tăng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, làm vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Dữ liệu XAU/USD sáng 7-10 ghi nhận giá vàng quanh 4.165,50 USD/ounce, tăng khoảng 42,80 USD, tương đương 1,04% so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá tham khảo, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí và các chi phí liên quan.

Trên thị trường quốc tế, giới đầu tư đang theo dõi sát biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)để tìm thêm tín hiệu về chính sách lãi suất. Reuters cho biết thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 đã giảm mạnh sau các dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn kỳ vọng.

Tại Việt Nam, với giá vàng thế giới quanh 4.165-4.169 USD/ounce, mức quy đổi vẫn thấp hơn đáng kể so với giá vàng miếng SJC bán ra 143,5 triệu đồng/lượng sáng 7-10. Khoảng chênh lệch tham khảo hiện vào khoảng 12 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm và tỷ giá quy đổi.