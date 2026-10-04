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Giá vàng hôm nay 4-10: SJC neo 143,5 triệu đồng/lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Giá vàng hôm nay 4-10 tại thị trường trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp hơn những phiên trước. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 9999 dao động quanh 139,5-143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới đứng quanh 4.140 USD/ounce.

Vàng miếng SJC giữ giá cuối tuần

Trước phiên giao dịch ngày 4-10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức chốt phiên liền trước, giá không thay đổi. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.

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Bảng giá vàng cuối tuần tại SJC.

Tại DOJI, Phú Quý, vàng miếng cũng được niêm yết 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. PNJ cũng ghi nhận vàng miếng SJC ở mức tương tự.

Một số thương hiệu có mức giá mua vào thấp hơn. Bảo Tín Minh Châu niêm yết khoảng 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mi Hồng có giá mua vào khoảng 142 triệu đồng/lượng, trong khi bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tiếp tục ở vùng cao

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Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu.

Với vàng nhẫn 9999, SJC đang niêm yết khoảng 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng. Các mức giá này được ghi nhận ổn định so với chốt phiên liền trước.

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Tại PNJ, nhẫn trơn 999.9 được niêm yết quanh 140,5-143,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu đang bám sát giá bán vàng miếng, trong khi khoảng cách giữa giá mua và bán vẫn ở mức vài triệu đồng mỗi lượng.

Vàng thế giới quanh 4.140 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang dao động quanh 4.140 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá tham khảo, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng SJC trong nước.

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Nguồn VnExpress

Diễn biến giá vàng quốc tế trong tuần qua chịu sức ép từ đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Reuters cho biết giá vàng đã giảm hơn 6% trong tháng 9; trong khi đó, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm xuống 31%, từ mức 69% một tuần trước đó.

Trong ngắn hạn, thị trường vàng vẫn có thể biến động mạnh khi nhà đầu tư chờ thêm các dữ liệu về việc làm, lạm phát và tín hiệu chính sách tiền tệ của Mỹ. VOV dẫn đánh giá chuyên gia cho rằng xu hướng ngắn hạn của vàng vẫn chịu áp lực giảm, trong khi mốc 4.000 USD/ounce tiếp tục là vùng giá đáng chú ý.

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