Giá vàng hôm nay 15-11: SJC giữ mức 137,5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tiếp tục suy yếu

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 15-11 tiếp tục neo ở vùng thấp sau những phiên giảm liên tiếp. Vàng miếng SJC bán ra ở mức 137,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 có sự chênh lệch giữa các thương hiệu.

Giá vàng miếng chênh lệch giữa các thương hiệu

Tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý giá vàng miếng cùng được niêm yết 134,5-137,5 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua vào - bán ra.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giao dịch 2 chiều ở mức 133,8-137,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào 135 triệu đồng/lượng, bán ra 138 triệu đồng/lượng. Mi Hồng có giá mua vào 136 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn SJC được cập nhật ở mức 133,3 triệu đồng/lượng mua vào và 137,3 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này cho thấy phân khúc vàng nhẫn vẫn duy trì khoảng cách đáng kể giữa 2 chiều giao dịch.

Sản phẩm

Ngày 14-11

(triệu đồng/lượng)

Ngày 15-11

(triệu đồng/lượng)

Biến động

SJC mua vào

134,5

134,5

Không đổi

SJC bán ra

137,5

137,5

Không đổi

Nhẫn SJC mua vào

133,3

133,3

Không đổi

Nhẫn SJC bán ra

137,3

137,3

Không đổi



Thị trường vàng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro

Việc giá vàng miếng SJC tạm thời đi ngang trong sáng 15-11 chưa đủ để khẳng định thị trường đã đảo chiều. Sau nhiều phiên giảm mạnh, mặt bằng giá vẫn ở vùng thấp, cho thấy tâm lý thận trọng của thị trường.

Giá vàng miếng tại Mi Hồng niêm yết sáng 15-11.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa người mua vàng phải đối mặt với khoản chênh lệch đáng kể ngay khi giao dịch, chưa tính đến khả năng giá tiếp tục biến động.

Trong bối cảnh giá vàng vừa trải qua chuỗi điều chỉnh, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thị trường và cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Việc mua vào theo tâm lý bắt đáy khi xu hướng chưa rõ ràng có thể khiến người nắm giữ vàng đối mặt với rủi ro thua lỗ nếu giá tiếp tục giảm.

Giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu, giao dịch dưới 3.900 USD/ounce

Theo cập nhật lúc 8 giờ 50 phút ngày 15-11, giá vàng thế giới giao ngay (XAU/USD) ở mức 3.878,56 USD/ounce, giảm 3,41 USD/ounce, tương đương 0,09% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,16 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan.

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực sau 1 tuần giao dịch đầy biến động. Kim loại quý đã giảm khoảng 4,5% trong tuần, có thời điểm xuyên thủng ngưỡng 3.900 USD/ounce và rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm.

Theo Reuters, áp lực từ lạm phát Mỹ, giá dầu tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt đã tác động tiêu cực đến sức hấp dẫn của vàng. Dù dữ liệu lạm phát sản xuất thấp hơn dự báo giúp giá vàng phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần, triển vọng ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức.

Đáng chú ý, giá vàng SJC bán ra đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 16,34 triệu đồng/lượng. Khoảng cách lớn này tiếp tục là yếu tố nhà đầu tư cần cân nhắc, nhất là trong bối cảnh thị trường quốc tế chưa phát tín hiệu phục hồi rõ ràng.