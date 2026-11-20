(GLO)- Sáng 20-11, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh theo đà đi xuống của thị trường thế giới. Vàng miếng tại nhiều thương hiệu giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng 19-11. Giá vàng thế giới cũng lùi xuống mức thấp nhất trong hơn 14 tháng.

Vàng miếng giảm 2,5 triệu đồng/lượng

Theo cập nhật sáng 20-11, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, DOJI, Phú Quý và PNJ đồng loạt giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên sáng hôm trước. Giá mua vào - bán ra hiện phổ biến ở mức 129,2-134,2 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, vàng miếng được giao dịch ở mức 131,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào 130,2 triệu đồng/lượng, bán ra 134,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng sáng 20-11

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) SJC 129,2 134,2 DOJI 129,2 134,2 Phú Quý 129,2 134,2 PNJ 129,2 134,2 Mi Hồng 131,5 133 Bảo Tín Minh Châu 130,2 134,2

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng giảm sâu. SJC niêm yết mức mua vào 128 triệu đồng/lượng, bán ra 134 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch ở mức 129-133 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 130,2-134,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI mua vào 129,8 triệu đồng/lượng và bán ra 133,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn sáng 20-11

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) SJC 128 134 Phú Quý 129 133 Bảo Tín Minh Châu 130,2 134,2 DOJI 129,8 133,8

Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá bao trùm cả hai phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Sau nhiều phiên điều chỉnh, giá bán vàng miếng tại các thương hiệu lớn đã lùi về sát mốc 134 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới xuống thấp nhất trong hơn 14 tháng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục chịu sức ép bán mạnh. Sáng 20-11, kim loại quý được giao dịch quanh mức 3.585 USD/ounce, giảm khoảng 160 USD so với một ngày trước đó. Đây là vùng giá thấp nhất trong hơn 14 tháng.

Theo Reuters, một trong những nguyên nhân chính khiến vàng suy yếu là đồng USD tăng giá, trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 cho thấy gần như toàn bộ quan chức Fed nhận định lãi suất có thể cần tăng cao hơn nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng.

Chỉ số USD-Index lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 4-2025. Đồng bạc xanh mạnh khiến vàng, vốn được định giá bằng USD, trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Triển vọng lãi suất cao cũng làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý này không tạo ra lợi suất.

Bên cạnh đó, áp lực bán trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng góp phần kéo giá vàng đi xuống. Đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ khiến một bộ phận nhà đầu tư bán thêm tài sản để bổ sung thanh khoản và đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19-11 tại Mỹ, chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,25%; S&P 500 giảm 2,02%, còn Dow Jones mất 2,19%, tương đương hơn 1.101 điểm.

Trong bối cảnh đồng USD tăng giá, kỳ vọng lãi suất Mỹ tiếp tục đi lên và thị trường chứng khoán biến động mạnh, giá vàng đang chịu sức ép từ nhiều phía. Diễn biến của thị trường quốc tế được dự báo tiếp tục tác động đáng kể đến giá vàng trong nước.