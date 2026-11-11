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Giá vàng hôm nay 11-11: Vàng miếng rơi khỏi mốc 140 triệu đồng/lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI

(GLO)- Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt lao dốc trong phiên sáng 11-11. Vàng miếng giảm tới 2 triệu đồng/lượng, xuống còn 139,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra; trong khi giá vàng thế giới mất khoảng 67 USD/ounce so với vùng giá trước đó.

Vàng miếng giảm sâu, mất mốc 140 triệu đồng/lượng

Sáng 11-11, thị trường vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh mạnh. Sau khi giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng so với sáng 10-11, giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt lùi về dưới ngưỡng 140 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng SJC sáng 11-11.

Cụ thể, SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý cùng niêm yết vàng miếng ở mức 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, Mi Hồng có giá mua vào cao hơn mặt bằng chung, ở mức 138 triệu đồng/lượng. Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào thấp hơn, ở mức 135,5 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng)
SJC 136,5 139,5
DOJI 136,5 139,5
PNJ 136,5 139,5
Phú Quý 136,5 139,5
Mi Hồng 138,0 139,5
Bảo Tín Minh Châu 135,5 139,5

Giá vàng nhẫn đồng loạt đi xuống

Không nằm ngoài xu hướng chung, vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo diễn biến của vàng miếng. Tuy nhiên, mức giá giữa các thương hiệu có sự chênh lệch đáng kể.

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Giá vàng ngày 11-11 bốc hơi 2 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thanh Hiệp/TTO

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng niêm yết giá bán ra ở mức 139,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI bán ra 139,2 triệu đồng/lượng, SJC ở mức 139,3 triệu đồng/lượng và PNJ thấp hơn, với 138,9 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng)
Bảo Tín Minh Châu 135,5 139,5
Phú Quý 136,5 139,5
PNJ 134,7 138,9
DOJI 135,2 139,2
SJC 135,3 139,3

Giá vàng thế giới mất khoảng 67 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng chịu áp lực giảm mạnh. Lúc 6 giờ 16 phút ngày 11-11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay theo Kitco được ghi nhận ở mức 4.033,3 USD/ounce chiều mua vào và 4.035,3 USD/ounce chiều bán ra, có thời điểm lên tới 4.044,3 USD song so với mặt bằng chung hôm qua xu hướng chung là giảm.

Trong phiên giao dịch trước đó, giá vàng thế giới có thời điểm tăng lên quanh 4.125 USD/ounce, nhưng sau đó liên tục suy yếu, có lúc lùi về vùng 4.013 USD/ounce trước khi phục hồi nhẹ.

Như vậy, so với vùng giá 4.100 USD/ounce, kim loại quý đã mất khoảng 67 USD/ounce, phản ánh áp lực bán đáng kể trên thị trường quốc tế.

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Thị trường vàng thế giới sáng nay cũng giảm sâu.

Diễn biến giảm đồng thời của vàng trong nước và thế giới khiến thị trường kim loại quý bước vào phiên giao dịch ngày 11-11 với xu hướng điều chỉnh rõ nét. Nhà đầu tư cần theo dõi thêm diễn biến giá quốc tế và động thái điều chỉnh của các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong những phiên tiếp theo.

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