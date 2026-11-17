(GLO)- Sáng 17-11, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên trước. Vàng miếng SJC tại nhiều thương hiệu lùi về mức 137,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Thị trường vàng nhẫn và vàng trang sức cũng ghi nhận những biến động đáng chú ý.

Theo cập nhật sáng 17-11, vàng miếng SJC tại các thương hiệu SJC, DOJI và PNJ được niêm yết ở mức 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Giá vàng miếng sáng 17-11

Đơn vị: triệu đồng/lượng

Thương hiệu

Mua vào

Bán ra

SJC

134,2

137,2

DOJI

134,2

137,2

PNJ

134,2

137,2

Mi Hồng

135,7

Chưa có

Phú Quý

134,0

Chưa có

Bảo Tín Minh Châu

133,2

137,2



Tại Mi Hồng, giá mua vào được niêm yết ở mức 135,7 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,5 triệu đồng so với SJC, DOJI và PNJ. Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức 134 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở mức 133,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán tại thương hiệu này lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn và vàng trang sức tiếp tục phân hóa

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá bán ra giữa các thương hiệu có sự chênh lệch. SJC niêm yết ở mức 133 - 137 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 133,2 - 137,2 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 132,6 - 136,6 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý được giao dịch ở mức 134 triệu đồng/lượng mua vào và 137 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng 17-11

Thương hiệu

Mua vào

Bán ra

SJC

133,0

137,0

DOJI

133,2

137,2

PNJ

132,6

136,6

Phú Quý

134,0

137,0

Bảo Tín Minh Châu

133,2

137,2



Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn được niêm yết ở mức 133,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Đối với vàng nữ trang, PNJ niêm yết các sản phẩm hàm lượng vàng 999.9 và 999 trong khoảng 132,4 - 136,6 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng trong nước đang có xu hướng điều chỉnh giảm, song mức niêm yết giữa các doanh nghiệp vẫn có sự khác biệt, đặc biệt ở chiều mua vào. Người dân nên tham khảo giá tại từng thương hiệu và tính toán mức chênh lệch mua - bán trước khi giao dịch.

Giá vàng thế giới thấp hơn trong nước hơn 16 triệu đồng/lượng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 17-11 được giao dịch quanh mức 3.869,3 USD/ounce.

Giá vàng được niêm yết tại SJC sáng 17-11.

Quy đổi theo tỷ giá bán ra của Vietcombank (25.950 đồng/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,06 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các khoản phí liên quan. Như vậy, vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 16,14 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục chịu tác động từ diễn biến đồng USD và triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Những lo ngại về lạm phát cùng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Trong bối cảnh giá vàng biến động, người mua và người bán cần theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc kỹ mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra để hạn chế rủi ro.