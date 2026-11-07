Giá vàng ngày 7-11: Vàng miếng SJC giữ mốc 141 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 7-11, giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giao dịch ổn định sau những phiên biến động mạnh. Vàng miếng SJC tiếp tục được niêm yết ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong khi vàng nhẫn 9999 tại các doanh nghiệp có sự chênh lệch nhất định.

Giá vàng trong nước giữ ở mốc 141 triệu đồng/lượng

Theo bảng giá vàng cập nhật sáng 7-11, vàng miếng SJC tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Tập đoàn DOJI, vàng miếng được giao dịch quanh mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào 138 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào ở mức 136,5 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá mua vào được ghi nhận ở mức 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng ở mức 139-140,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng nhẫn cũng không có nhiều biến động.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá giao dịch tiếp tục phân hóa giữa các thương hiệu. Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng; DOJI khoảng 136,5-140,5 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 136,3-140,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn Phú Quý giao dịch quanh mức 137,5-140,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 7-11 dao động quanh mức 4.072 USD/ounce, giảm khoảng 16 USD/ounce so với sáng hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng.

Theo các phân tích thị trường, áp lực giảm giá xuất phát từ báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ tích cực hơn dự báo. Diễn biến này làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó hỗ trợ đồng USD và gây sức ép lên kim loại quý.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý đến các dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần tới để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Fed. Đây cũng là một trong những yếu tố có thể tác động đáng kể đến xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.