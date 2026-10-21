Ngày 21-10, vàng miếng SJC bán ra 142,3 triệu đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng hôm nay 21-10 ghi nhận vàng miếng SJC, DOJI và PNJ cùng niêm yết ở mức 142,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước. Vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu lớn được giao dịch quanh 141,2-142,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tăng nhẹ trở lại

Sáng 21-10, giá vàng miếng SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý được niêm yết ở mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng được niêm yết tại SJC vào sáng 21-10.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở mức 138,1 triệu đồng/lượng mua vào và 142,1 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Mi Hồng giao dịch ở mức 140,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 phân hóa

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá giữa các thương hiệu có sự khác biệt.

Tại SJC, nhẫn vàng 99,99% được niêm yết ở mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra, tương đương vàng miếng. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng được niêm yết tại PNJ sáng 21-10.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Phú Quý, nhẫn tròn 9999 có giá mua vào 138,7 triệu đồng/lượng, bán ra 141,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 138,1 triệu đồng/lượng mua vào và 142,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Mi Hồng, vàng 99,9% được mua vào ở mức 140,7 triệu đồng/lượng và bán ra 142,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến trên cho thấy giá vàng nhẫn tiếp tục có sự phân hóa giữa các doanh nghiệp. Người mua cần theo dõi đúng loại vàng và giá niêm yết tại thời điểm giao dịch, đồng thời tính đến khoảng chênh lệch mua - bán.

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.132,2 USD/ounce, giảm gần 11 USD/ounce so với sáng qua (ở ngưỡng 4.143 USD/ounce).

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương gần 130 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Theo Kitco, giá vàng vẫn đang chịu áp lực bất chấp việc lợi suất giảm, do những căng thẳng xoay quanh vấn đề eo biển Hormuz.

Trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua tại Mỹ, giá vàng giao ngay giảm, trong khi giá bạc giao ngay tăng. Hoạt động trên thị trường nhà ở suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm không đủ khả năng lấn át những lo ngại về lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Fed hiện vẫn giữ im lặng trước cuộc họp chính sách sắp tới vào cuối tháng 10. Trước thềm quyết định chính sách của Fed vào tuần tới, giới giao dịch sẽ đặc biệt nhạy cảm với những dấu hiệu cho thấy tình hình việc làm đang xấu đi và những thay đổi trong kỳ vọng lạm phát.