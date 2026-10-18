Ngày 18-10, vàng miếng SJC giữ ở mức 143,6 triệu đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng ngày 18-10-2026 duy trì ở mức thấp hơn sau đợt điều chỉnh giảm trong phiên trước. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra; giá vàng nhẫn 9999 có sự chênh lệch giữa các thương hiệu.

Vàng miếng SJC bán ra 143,6 triệu đồng/lượng

Theo bảng giá được các báo cập nhật sáng 18-10, vàng miếng SJC phổ biến ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Mức giá này được duy trì trong ngày Chủ nhật, thời điểm thị trường vàng trong nước không có phiên giao dịch thông thường.

Giá vàng được niêm yết tại SJC sáng 18-10.

Tại Tập đoàn DOJI, vàng miếng SJC được ghi nhận ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng niêm yết vàng miếng SJC tại một số khu vực ở mức tương ứng.

Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá vàng miếng SJC về mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào ở mức 138,4 triệu đồng/lượng và bán ra 143,6 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, vàng miếng được mua vào ở mức 141,7 triệu đồng/lượng, bán ra 143,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giữa các doanh nghiệp có sự khác biệt, đặc biệt ở chiều mua vào, do chính sách niêm yết riêng của từng đơn vị.

Giá vàng nhẫn 9999 phân hóa giữa các thương hiệu

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, giá giao dịch tiếp tục có sự chênh lệch.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 136,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại DOJI, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được ghi nhận ở mức 139,1 triệu đồng/lượng mua vào và 143,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng được niêm yết tại DOJI sáng 18-10.

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 có giá mua vào 140 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn trơn PNJ 999.9 được niêm yết ở mức 140,1 triệu đồng/lượng mua vào và 143,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ có giá mua vào 140,1 triệu đồng/lượng, bán ra 143,1 triệu đồng/lượng. Mức giá cụ thể có thể khác nhau tùy sản phẩm, trọng lượng và thời điểm cập nhật bảng giá.

Nhìn chung, giá bán vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu được ghi nhận trong khoảng 141,4-143,1 triệu đồng/lượng đối với những sản phẩm nêu trên. Người mua cần kiểm tra đúng loại vàng và bảng giá của doanh nghiệp trước khi giao dịch.

Giá vàng thế giới quanh 4.165 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay được ghi nhận quanh 4.165 USD/ounce vào thời điểm cuối tuần. Theo thông tin Reuters được Báo Nghệ An dẫn lại, giá vàng giao ngay trong phiên 16-10 ở mức khoảng 4.165,12 USD/ounce, giảm khoảng 0,7% so với đầu tuần.

Diễn biến lãi suất Mỹ tiếp tục là yếu tố được thị trường theo dõi. Triển vọng chính sách tiền tệ chưa rõ ràng cùng những lo ngại về áp lực lạm phát khiến nhà đầu tư thận trọng. Lãi suất duy trì ở mức cao thường làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng do kim loại quý không tạo ra lợi suất như một số tài sản tài chính khác.

Theo số liệu tham chiếu được VnExpress cập nhật ngày 17-10, giá vàng thế giới quy đổi vào khoảng 131 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước khoảng 12,6 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch thực tế có thể thay đổi theo tỷ giá, thời điểm cập nhật và giá niêm yết trong nước.

Giá vàng ngày 18-10 cần được theo dõi cùng diễn biến thị trường quốc tế và các bảng giá chính thức của doanh nghiệp. Do mức niêm yết giữa các thương hiệu không hoàn toàn giống nhau, người dân nên so sánh cả giá mua vào, bán ra và chênh lệch hai chiều trước khi quyết định giao dịch.