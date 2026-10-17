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Vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Giá vàng miếng SJC sáng 17-10 tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua, lên 143,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 có sự phân hóa giữa các thương hiệu, còn giá vàng thế giới duy trì quanh ngưỡng 4.180 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại

Sáng 17-10, giá vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải cùng được cập nhật ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 16-10.

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Giá vàng được niêm yết vào sáng 17-10 tại SJC.

Với mức giá trên, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC là 3 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này là yếu tố người mua cần tính đến khi giao dịch, nhất là trong trường hợp có nhu cầu bán lại trong thời gian ngắn.

Giá vàng nhẫn 9999 phân hóa

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, giá giao dịch sáng 17-10 có sự khác biệt giữa các thương hiệu.

Vàng nhẫn SJC và PNJ cùng được niêm yết ở mức 140,1 triệu đồng/lượng mua vào và 143,1 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn trơn 9999 của Phú Quý cũng giao dịch ở mức tương tự. DOJI giao dịch ở mức 139,2-143,2 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng được niêm yết tại DOJI.

Trong khi đó, vàng nhẫn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào 138,6 triệu đồng/lượng, bán ra 142,6 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Người mua cần so sánh giá bán ra, giá thu mua và mức chênh lệch giữa hai chiều tại từng doanh nghiệp trước khi quyết định giao dịch.

Giá vàng thế giới quanh 4.180 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 4.180,2 USD/ounce trong phiên giao dịch chiều tối 16-10 theo giờ Việt Nam. Mức giá này cao hơn đáng kể so với khoảng 4.149,9 USD/ounce được ghi nhận trong bản tin ngày 16-10, phản ánh nhịp phục hồi của kim loại quý sau những phiên biến động.

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Giá vàng thế giới được niêm yết tại VnExpress.

Diễn biến giá vàng thế giới tiếp tục chịu tác động từ đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những thay đổi trong triển vọng kinh tế và lạm phát Mỹ cũng là các yếu tố được thị trường theo dõi.

Với mức giá 4.180,2 USD/ounce, quy đổi theo tỷ giá tham khảo khoảng 26.080 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan. So với giá bán vàng miếng SJC 143,6 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch vào khoảng 12,3 triệu đồng/lượng. Đây là phép so sánh tham khảo, bởi tỷ giá áp dụng và giá vàng trong nước có thể thay đổi theo thời điểm.

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