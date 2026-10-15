Giá vàng sáng 15-10: Thế giới mất hơn 12,88 USD/ounce, trong nước bán ra phổ biến 143,3 triệu đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng thế giới lúc 9 giờ sáng 15-10 giảm 12,88 USD/ounce, tương đương 0,31% trong 24 giờ qua, xuống còn 4.140,63 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng SJC bán ra ở mức 143,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào tại nhiều thương hiệu giảm so với phiên trước.

Nhiều thương hiệu giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào

Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục có sự chênh lệch giữa các thương hiệu. Theo dữ liệu thị trường được công bố, vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và PNJ được niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào, 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm ngày 14-10, giá bán ra không đổi, nhưng giá mua vào giảm 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại SJC sáng 15-10.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại Mi Hồng có giá mua vào cao nhất, với 141 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra là 142,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào thấp nhất trong bảng, ở mức 138,8 triệu đồng/lượng và bán ra cùng ở mức 143,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại doanh nghiệp này lên tới 4,5 triệu đồng/lượng, cao hơn mức 3 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ và DOJI.

Riêng tại Phú Quý, giá vàng miếng hôm nay niêm yết ở mức 139,8-143,3 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua.

Giá vàng thế giới giảm 12,88 USD/ounce

Giá vàng thế giới lúc 9 giờ ngày 15-10 được giao dịch ở mức 4.140,63 USD/ounce, giảm 12,88 USD/ounce, tương đương 0,31% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,25 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá vàng miếng SJC bán ra trong nước, hiện ở mức 143,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến trên cho thấy thị trường vàng thế giới chịu áp lực giảm, trong khi giá vàng trong nước vẫn neo ở vùng cao. Người dân nên theo dõi sát diễn biến thị trường và chênh lệch giá mua vào – bán ra trước khi quyết định giao dịch.