Giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm 1,3 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 13-10, thị trường vàng trong nước quay đầu giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng qua. Giá vàng miếng SJC lùi về 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi giá vàng nhẫn cũng chịu áp lực điều chỉnh.

Vàng miếng quay đầu còn 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng được niêm yết tại SJC sáng 13-10.

Theo đó, vàng miếng tại SJC, PNJ, Phú Quý, DOJI được giao dịch quanh mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên sáng 12-10, giá vàng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Diễn biến này cho thấy thị trường trong nước đang đảo chiều sau những phiên biến động mạnh.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng đi xuống

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 sáng 13-10 được các doanh nghiệp điều chỉnh, với mức bán ra phổ biến từ 143,5 đến 143,8 triệu đồng/lượng tại một số thương hiệu.

Giá vàng Phú Quý sáng 13-10.

Cụ thể, tại DOJI, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được niêm yết ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại PNJ, nhẫn trơn PNJ 999.9 được giao dịch quanh mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ cũng có giá mua vào 140,8 triệu đồng/lượng, bán ra 143,8 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 4.164 USD/ounce

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay dao động quanh ngưỡng 4.164 USD/ounce trong phiên sáng 13-10, chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên và tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước các dữ liệu kinh tế Mỹ. Diễn biến của đồng USD, kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những biến động địa chính trị tiếp tục là các yếu tố tác động đến giá kim loại quý.

Giá vàng thế giới được VnExpress sáng 13-10. Ảnh chụp màn hình

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới thấp hơn đáng kể so với giá vàng miếng trong nước. Khoảng cách này tiếp tục là yếu tố người mua cần cân nhắc, nhất là trong bối cảnh giá vàng biến động nhanh và chênh lệch mua vào - bán ra còn ở mức cao.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân theo dõi sát diễn biến thị trường, kiểm tra giá niêm yết tại doanh nghiệp trước khi giao dịch và thận trọng với quyết định mua bán ngắn hạn.