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Ngày 31-10, vàng miếng giảm 2,4 triệu đồng/lượng, vàng thế giới lao dốc

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 31-10 tiếp tục giảm mạnh. Vàng miếng SJC tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) được điều chỉnh xuống còn 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Giá vàng thế giới cũng giảm sâu hơn 3,6%, về quanh ngưỡng 3.875 USD/ounce.

Vàng miếng SJC giảm sâu

Theo bảng giá cập nhật sáng 31-10 của SJC, vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg được niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá bán ra giảm 2,4 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng sáng 31-10 đồng loạt giảm sâu.

Tại DOJI, bảng giá cập nhật lúc 8 giờ 40 phút cùng ngày ghi nhận vàng miếng SJC ở mức 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại PNJ, giá được đẩy về khá sâu, thấp hơn mặt bằng chung với 33,6-137,6 triệu đồng/lượng; còn Phú Quý giao dịch ở mức 134,5-139 triệu đồng/lượng. Mi Hồng mưa vào 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn đồng loạt giảm

Theo đà vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh giảm tùy từng thương hiệu.

Đối với vàng nhẫn SJC 99,99%, loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ có giá mua vào 131,8 triệu đồng/lượng, bán ra 135,8 triệu đồng/lượng. Loại 0,3 chỉ và 0,5 chỉ được niêm yết ở mức 131,8 triệu đồng/lượng mua vào, 135,9 triệu đồng/lượng bán ra.

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Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào, 140 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý mua vào 134,5 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch 133,6-137,6 triệu đồng, tương đương vàng miếng.

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Giá vàng miếng tại Mi Hồng được niêm yết ở mức 137,5-139 triệu đồng/lượng.

Mặt bằng giá cho thấy vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Đáng chú ý, mức giá niêm yết giữa các doanh nghiệp có sự khác biệt, do đó người mua cần theo dõi bảng giá cụ thể tại từng đơn vị, nhất là khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra trước khi giao dịch.

Giá vàng thế giới giảm hơn 3,6%

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 31-10 tiếp tục giảm mạnh. Theo dữ liệu hiển thị trên website SJC lúc 8 giờ 19 phút, giá vàng thế giới ở mức 3.875,645 USD/ounce, giảm 144,920 USD/ounce, tương đương 3,60%. Bảng giá thế giới của DOJI cập nhật lúc 8 giờ 40 phút cũng ghi nhận giá vàng ở mức 3.875,578 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy kim loại quý đang chịu áp lực bán đáng kể trên thị trường quốc tế.

Quy đổi theo tỷ giá USD/VND tham khảo khoảng 26.000 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,5 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí. Như vậy, so với mức bán ra 139 triệu đồng/lượng của vàng miếng SJC, giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 17,5 triệu đồng/lượng. Đà giảm mạnh của giá vàng trong nước và quốc tế khiến thị trường tiếp tục có những biến động đáng chú ý trong ngày cuối cùng của tháng 10. Người dân cần cập nhật giá niêm yết tại các doanh nghiệp trước khi mua bán, đồng thời cân nhắc mức chênh lệch mua vào - bán ra để hạn chế rủi ro.

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