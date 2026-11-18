(GLO)- Sáng 18-11, giá vàng trong nước tiếp tục ổn định so với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC duy trì mức bán ra 137,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu có sự chênh lệch về giá mua vào, bán ra; giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 3.797 USD/ounce.

Vàng miếng SJC giữ giá

Thị trường vàng trong nước sáng 18-11 không ghi nhận biến động đáng kể so với phiên giao dịch trước. Giá vàng miếng tại các thương hiệu như SJC, DOJI, PNJ tiếp tục duy trì mức bán ra 137,2 triệu đồng/lượng, mua vào 134,2 triệu đồng/lượngl không thay đổi so với sáng 17-11. Phú Quý vẫn tiếp tục mua vào 134 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu duy trì ở mức 130,8 triệu đồng/lượng; còn Mi Hồng mua vào ở mức cao với 135,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng được niêm yết tại SJC sáng 18-11.

Diễn biến đi ngang cho thấy thị trường vàng trong nước đang tạm thời ổn định sau những phiên điều chỉnh trước đó. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến giá vàng thế giới cũng như động thái điều chỉnh bảng giá của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Giá vàng miếng sáng 18-11

Đơn vị: triệu đồng/lượng

Thương hiệu

Mua vào

Bán ra

SJC

134,2

137,2

DOJI

134,2

137,2

PNJ

134,2

137,2

Phú Quý

134,0

137,2

Bảo Tín Minh Châu

130,8

137,2

Mi Hồng

135,7

137,2



Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá bán ra tại các thương hiệu có sự khác biệt. Theo bảng giá tham khảo cập nhật trong sáng 18-11, vàng nhẫn SJC và DOJI được niêm yết quanh mức 133-137 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch khoảng 131,8-136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng 18-11

Đơn vị: triệu đồng/lượng

Thương hiệu

Mua vào

Bán ra

SJC

133,0

137,0

DOJI

133,0

137,0

PNJ

131,8

136,0

Phú Quý

134,0

137,0

Bảo Tín Minh Châu

133,0

137,0



Tại Phú Quý, nhẫn tròn 9999 có giá mua vào 134 triệu đồng/lượng, bán ra 137 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 133-137 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quanh 3.850 USD/ounce

Giá vàng thế giới ở mức 3.797 USD/ounce, giảm 72 USD/ounce so với sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá tham chiếu 25.900 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 118,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và các chi phí liên quan.

Như vậy, với mức giá bán ra 137,2 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 18,6 triệu đồng/lượng.

Thời gian tới, thị trường vàng được dự báo tiếp tục chịu tác động từ diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những yếu tố này có thể khiến giá kim loại quý tiếp tục biến động.

Trong bối cảnh giá vàng trong nước đi ngang, còn giá thế giới giảm mạnh, người dân cần cân nhắc chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại từng thương hiệu, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường trước khi quyết định giao dịch.