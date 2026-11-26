Vàng miếng tăng trở lại 600.000 đồng/lượng
Sáng 26-11, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, vàng miếng được giao dịch ở mức 128,5-134 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng có giá mua vào 132,5 triệu đồng, bán ra 134 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng sáng 26-11
<text color="secondary" size="xs">Đơn vị: triệu đồng/lượng</text>
|Thương hiệu
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|129,1
|134,1
|DOJI
|129,1
|134,1
|PNJ
|129,1
|134,1
|Bảo Tín Mạnh Hải
|129,1
|134,1
|Phú Quý
|128,5
|134
|Bảo Tín Minh Châu
|128,5
|133,5
|Mi Hồng
|132,5
|134
Vàng nhẫn giao dịch quanh mốc 134 triệu đồng/lượng
Cùng chiều với vàng miếng, thị trường vàng nhẫn sáng nay cũng phục hồi. Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 127,9-133,9 triệu đồng/lượng; DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giao dịch ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, vàng nhẫn có giá mua vào 128,5 triệu đồng, bán ra 132,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ niêm yết giá mua vào 126 triệu đồng, bán ra 131,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức bán ra của một số thương hiệu khác.
Giá vàng nhẫn sáng 26-11
<text color="secondary" size="xs">Đơn vị: triệu đồng/lượng</text>
|Thương hiệu
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|127,9
|133,9
|DOJI
|128,5
|133,5
|Phú Quý
|128,5
|132,5
|Bảo Tín Minh Châu
|128,5
|133,5
|PNJ
|126
|131,5
Vàng thế giới quy đổi khoảng 112 triệu đồng/lượng
Trên thị trường quốc tế, giá vàng được ghi nhận quanh mức 3.570 USD/ounce, tăng khoảng 18 USD so với phiên trước.
Quy đổi theo tỷ giá bán USD 26.020 đồng của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 112 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 134,1 triệu đồng/lượng đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 22,1 triệu đồng/lượng.
Diễn biến phục hồi của giá vàng trong nước diễn ra sau phiên giảm mạnh trước đó. Tuy nhiên, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao.