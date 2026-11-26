(GLO)- Sau phiên giảm mạnh, sáng 26-11, giá vàng trong nước đồng loạt phục hồi 600.000 đồng/lượng ở nhiều thương hiệu. Vàng miếng SJC được niêm yết bán ra ở mức 134,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn cũng tăng trở lại, giao dịch quanh mốc 134 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng tăng trở lại 600.000 đồng/lượng

Sáng 26-11, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng miếng được giao dịch ở mức 128,5-134 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng có giá mua vào 132,5 triệu đồng, bán ra 134 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng sáng 26-11

<text color="secondary" size="xs">Đơn vị: triệu đồng/lượng</text>

Thương hiệu Mua vào Bán ra SJC 129,1 134,1 DOJI 129,1 134,1 PNJ 129,1 134,1 Bảo Tín Mạnh Hải 129,1 134,1 Phú Quý 128,5 134 Bảo Tín Minh Châu 128,5 133,5 Mi Hồng 132,5 134

Vàng nhẫn giao dịch quanh mốc 134 triệu đồng/lượng

Cùng chiều với vàng miếng, thị trường vàng nhẫn sáng nay cũng phục hồi. Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 127,9-133,9 triệu đồng/lượng; DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giao dịch ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn có giá mua vào 128,5 triệu đồng, bán ra 132,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ niêm yết giá mua vào 126 triệu đồng, bán ra 131,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức bán ra của một số thương hiệu khác.

Giá vàng nhẫn sáng 26-11

<text color="secondary" size="xs">Đơn vị: triệu đồng/lượng</text>

Thương hiệu Mua vào Bán ra SJC 127,9 133,9 DOJI 128,5 133,5 Phú Quý 128,5 132,5 Bảo Tín Minh Châu 128,5 133,5 PNJ 126 131,5

Vàng thế giới quy đổi khoảng 112 triệu đồng/lượng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng được ghi nhận quanh mức 3.570 USD/ounce, tăng khoảng 18 USD so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá bán USD 26.020 đồng của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 112 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 134,1 triệu đồng/lượng đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 22,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến phục hồi của giá vàng trong nước diễn ra sau phiên giảm mạnh trước đó. Tuy nhiên, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao.