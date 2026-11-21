(GLO)- Thị trường vàng trong nước sáng 21-11 tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm sâu. Giá bán ra vàng miếng tại nhiều thương hiệu đã lùi xuống dưới mốc 134 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới cũng mất thêm gần 47 USD/ounce so với phiên sáng hôm trước.

Vàng miếng giảm thêm 700.000 đồng/lượng

Theo ghi nhận trong sáng 21-11, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn tiếp tục được điều chỉnh giảm so với phiên giao dịch trước đó. Mức giá mua vào phổ biến hiện dao động từ 128-130,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra nằm trong khoảng 132,8-133,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 700.000 đồng/lượng so với phiên trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và bán ra duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá mua vào 130,8 triệu đồng/lượng, bán ra 132,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 128,3-133,3 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức 128 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau nhiều phiên điều chỉnh giảm, giá bán vàng miếng tại các thương hiệu đã đồng loạt rời khỏi vùng 134 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá vẫn đang chi phối thị trường, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục đi xuống.

Bảng giá vàng miếng sáng 21-11

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) SJC 128,5 133,5 DOJI 128,5 133,5 PNJ 128,5 133,5 Bảo Tín Mạnh Hải 128,5 133,5 Mi Hồng 130,8 132,8 Bảo Tín Minh Châu 128,3 133,3 Phú Quý 128 Chưa cập nhật

Vàng nhẫn tiếp tục giảm, giá giữa các thương hiệu phân hóa

Không nằm ngoài xu hướng chung, thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận mặt bằng giá thấp hơn so với những phiên trước. Tuy nhiên, mức điều chỉnh và giá niêm yết giữa các doanh nghiệp có sự khác biệt đáng kể.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 128,3-133,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá mua vào nhẫn tròn ở mức 127,8 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý được giao dịch ở mức 128-132 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn hiện ở mức 126-131,5 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết 128-133 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, SJC giao dịch ở mức 127,3-133,3 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm có giá bán ra cao nhất trong các thương hiệu được khảo sát.

Bảng giá vàng nhẫn sáng 21-11

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) SJC 127,3 133,3 DOJI 128 133 PNJ 126 131,5 Bảo Tín Minh Châu 128,3 133,3 Bảo Tín Mạnh Hải 127,8 Chưa cập nhật Phú Quý 128 132

Việc giá vàng nhẫn giảm cùng chiều với vàng miếng phản ánh tác động từ xu hướng đi xuống của thị trường vàng quốc tế. Dù vậy, giá mua vào và bán ra giữa các thương hiệu vẫn có độ vênh nhất định, cho thấy sự khác biệt trong chính sách niêm yết và kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại một số thương hiệu vẫn ở mức 5 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch lớn, khiến người mua có thể đối mặt với khoản lỗ đáng kể nếu phải bán lại trong thời gian ngắn khi giá chưa kịp phục hồi.

Giá vàng thế giới giảm gần 47 USD/ounce, quy đổi khoảng 110 triệu đồng/lượng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục chịu áp lực giảm. Ghi nhận lúc 9 giờ ngày 21-11, giá vàng thế giới ở mức khoảng 3.538 USD/ounce, giảm gần 47 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên sáng hôm trước.

Mức giảm này tương đương khoảng 1,3%, cho thấy đà điều chỉnh của kim loại quý vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Việc giá vàng quốc tế liên tục suy yếu cũng tạo thêm áp lực lên thị trường trong nước, nhất là khi tâm lý thận trọng đang gia tăng trước những biến động khó lường của thị trường tài chính.

Với mức giá 3.538 USD/ounce, quy đổi theo tỷ giá khoảng 25.803 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 110,1 triệu đồng/lượng (tính theo 1 lượng = 37,5 gram, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan).

So với mức giá bán ra vàng miếng trong nước phổ biến 133,3-133,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nội địa hiện cao hơn giá quy đổi quốc tế khoảng 23,2-23,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này cho thấy chênh lệch giữa hai thị trường vẫn ở mức đáng kể, dù giá vàng trong nước đã có nhiều phiên giảm liên tiếp.

Diễn biến ngày 21-11 cho thấy thị trường vàng đang chịu sức ép giảm giá trên cả hai thị trường trong nước và quốc tế. Trong ngắn hạn, biến động của giá vàng thế giới, tỷ giá USD/VND và diễn biến cung cầu trong nước sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng tác động đến mặt bằng giá.

Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, khoảng cách mua vào - bán ra còn cao, người tham gia thị trường cần thận trọng, cân nhắc kỹ mức giá giao dịch và rủi ro trước khi đưa ra quyết định mua hoặc bán.