Ngày 9-11, SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 142 triệu đồng

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 9-11 đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết giá bán ra ở mức 142 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 cũng duy trì mặt bằng cao.

Vàng miếng SJC bán ra 142 triệu đồng/lượng

Theo bảng giá cập nhật sáng 9-11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và PNJ cùng niêm yết vàng miếng ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng miếng SJC cũng được giao dịch ở mức 139-142 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết giá mua vào 138,5 triệu đồng/lượng, bán ra 142 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng giao dịch vàng miếng ở mức 140,2-141,7 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 duy trì trên 140 triệu đồng/lượng

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, giá mua vào và bán ra giữa các thương hiệu tiếp tục có sự chênh lệch.

Thương hiệu

Mua vào

Bán ra

SJC

137,5

141,5

DOJI

137,5

141,5

Phú Quý

138,5

141,5

PNJ

136,3

140,3

Bảo Tín Minh Châu

136,5

140,5



Cụ thể, SJC và DOJI cùng niêm yết giá mua vào 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 141,5 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 được giao dịch ở mức 138,5-141,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ niêm yết vàng nhẫn trơn 999.9 ở mức 136,3 triệu đồng/lượng mua vào và 140,3 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Minh Châu duy trì mức giá 136,5-140,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quanh 4.123 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng khép lại tuần giao dịch vừa qua quanh mức 4.123 USD/ounce. Diễn biến của kim loại quý chịu tác động từ sự suy yếu của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và những thay đổi trong kỳ vọng chính sách kinh tế sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Tuy nhiên, số liệu việc làm tháng 10 của Mỹ tích cực hơn dự báo đã phần nào gây áp lực lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong tuần từ ngày 9 đến 13-11, thị trường vàng quốc tế sẽ hướng sự chú ý đến các dữ liệu kinh tế Mỹ, trong đó có chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10, số liệu trợ cấp thất nghiệp và chỉ số giá sản xuất (PPI). Những thông tin này được dự báo sẽ tác động đến kỳ vọng điều hành lãi suất của Fed, qua đó ảnh hưởng đến xu hướng giá vàng trong thời gian tới.