(GLO)- Sau những phiên giảm sâu liên tiếp, sáng 23-11, thị trường vàng trong nước bất ngờ đảo chiều tăng mạnh. Giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra trở lại mốc 135 triệu đồng/lượng. Trong khi thị trường thế giới ghi nhận tín hiệu khởi sắc.

Vàng miếng đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Ghi nhận sáng 23-11, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI và PNJ cùng được niêm yết ở mức 130-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch sáng 22-11. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại các thương hiệu khác, giá vàng miếng có sự chênh lệch nhất định. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 128,3-133,3 triệu đồng/lượng; Mi Hồng giao dịch trong khoảng 132,5-134,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá mua vào 129,5 triệu đồng/lượng và bán ra 135 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tăng trở lại giúp giá vàng miếng lấy lại ngưỡng 135 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra sau chuỗi phiên điều chỉnh giảm trước đó.

Vàng nhẫn phục hồi, giá mua bán vẫn chênh lệch đáng kể

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 sáng 23-11 cũng ghi nhận xu hướng tăng trở lại tại nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, mức giá giữa các doanh nghiệp có sự khác biệt, đặc biệt ở chiều mua vào.

Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý được niêm yết ở mức 129,5-133,5 triệu đồng/lượng; SJC giao dịch trong khoảng 128,8-134,8 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết giá mua vào 127 triệu đồng/lượng, bán ra 132,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 128,3-133,3 triệu đồng/lượng. Mức giá vàng nhẫn DOJI chưa có số liệu trong thông tin cung cấp.

Bảng giá vàng miếng sáng 23-11

Thương hiệu

Mua vào (triệu đồng/lượng)

Bán ra (triệu đồng/lượng)

SJC

130

135

DOJI

130

135

PNJ

130

135

Bảo Tín Minh Châu

128,3

133,3

Mi Hồng

132,5

134,5

Phú Quý

129,5

135



Bảng giá vàng nhẫn 9999 sáng 23-11

Thương hiệu

Mua vào (triệu đồng/lượng)

Bán ra (triệu đồng/lượng)

Phú Quý

129,5

133,5

SJC

128,8

134,8

PNJ

127

132,5

Bảo Tín Minh Châu

128,3

133,3

DOJI

Chưa có số liệu

Chưa có số liệu



Giá vàng thế giới phục hồi, quy đổi khoảng 111,2 triệu đồng/lượng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng ghi nhận tín hiệu phục hồi sau đợt bán tháo mạnh trong tuần trước. Theo dữ liệu cập nhật sáng 23-11, giá vàng giao ngay có thời điểm tăng lên khoảng 3.570-3.574 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vẫn chưa lấy lại mốc 3.600 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá tham khảo 25.809 đồng/USD, mỗi lượng vàng thế giới (tương đương 37,5 gram) có giá khoảng 111,2 triệu đồng, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan.

Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 23,8 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này tiếp tục cho thấy mức chênh lệch đáng kể giữa giá vàng trong nước và quốc tế.