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Giá vàng ngày 8-11: Thị trường tiếp tục đi ngang

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Ngày 8-11, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ổn định so với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC giữ mức bán ra 141 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu lớn phổ biến quanh 140,3-140,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng tiếp tục giữ ổn định

Theo bảng giá được cập nhật đầu ngày 8-11, vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn tiếp tục niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này không thay đổi so với ngày 7-11, tương ứng chênh lệch mua vào - bán ra là 3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng SJC sáng 8-11 giữ ổn định.

Tại DOJI, vàng miếng SJC được ghi nhận ở mức 138-141 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào 136,5 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng miếng SJC tại Phú Quý có giá mua vào 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn vẫn phân hóa giữa các thương hiệu

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá bán ra tiếp tục dao động trong khoảng 140,3-140,5 triệu đồng/lượng. Cụ thể, vàng nhẫn SJC và DOJI phổ biến ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết 136,3-140,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng duy trì mức giá 136,5-140,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới duy trì quanh 4.072 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chốt tuần quanh mức 4.072 USD/ounce. Trong phiên giao dịch ngày 7-11, kim loại quý chịu sức ép sau khi dữ liệu việc làm tháng 10 của Mỹ tốt hơn dự báo, góp phần củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

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Vàng nhẫn DOJI giữ ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng.

Theo Reuters, tại thời điểm cập nhật ngày 6-11, giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống 4.074,36 USD/ounce; dù vậy, kim loại quý vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 5,2% trong cả tuần. Đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng là những yếu tố gây áp lực lên giá vàng, bởi làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi này.

Do thị trường quốc tế đã khép lại tuần giao dịch, giá vàng trong nước ngày 8-11 nhìn chung chưa có biến động đáng kể. Diễn biến trong các phiên đầu tuần tới sẽ phụ thuộc vào sức mạnh đồng USD, lợi suất trái phiếu và những dữ liệu kinh tế mới của Mỹ.

Trong bối cảnh giá vàng vẫn ở mức cao và chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra còn lớn, người dân nên theo dõi bảng niêm yết tại từng doanh nghiệp, cân nhắc kỹ trước khi giao dịch và lưu ý mức chênh lệch để hạn chế rủi ro.

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