(GLO)- Ngày 24-11, thị trường vàng miếng trong nước tiếp tục giữ mức giao dịch ổn định so với phiên hôm qua. Trong khi đó, vàng nhẫn có sự điều chỉnh nhẹ tùy từng thương hiệu. Trên thị trường quốc tế, giá vàng ghi nhận tín hiệu phục hồi.

Vàng miếng ổn định

Sáng 24-11, các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục niêm yết giá vàng miếng ở mức 130-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua.

Bảng giá vàng miếng ngày 24-11

Đơn vị: triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Thương hiệu

Mua vào

Bán ra

SJC

130

135

PNJ

130

135

DOJI

130

135

Bảo Tín Mạnh Hải

130

135

Bảo Tín Minh Châu

129,5

134,5

Mi Hồng

133

135 Phú Quý

129,7

135



Riêng Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng tiếp tục duy trì mức mua vào khá cao so với mặt bằng chung, ở mức 133 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức 129,7 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng niêm yết tại SJC sáng 24-11.

Nhìn chung, thị trường vàng miếng chưa ghi nhận biến động đáng kể, mặt bằng giá tại các thương hiệu lớn tiếp tục duy trì ổn định.

Vàng nhẫn nhích nhẹ, phân hóa giữa các thương hiệu

Trái với diễn biến đi ngang của vàng miếng, giá vàng nhẫn ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ và có mức niêm yết khác nhau giữa các doanh nghiệp.

Bảng giá vàng nhẫn ngày 24-11

Đơn vị: triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Thương hiệu

Mua vào

Bán ra

Phú Quý

129,7

133,7

SJC

128,8

134,8

DOJI

130

135

Bảo Tín Minh Châu

129,5

134,5

PNJ

127

132,5



Cụ thể, Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 129,7-133,7 triệu đồng/lượng; SJC giao dịch ở mức 128,8-134,8 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết 130-135 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ niêm yết giá mua vào 127 triệu đồng/lượng và bán ra 132,5 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: ChatGPT

Sự chênh lệch về giá giữa các thương hiệu cho thấy thị trường vàng nhẫn vẫn có sự phân hóa nhất định. Người mua cần theo dõi bảng giá tại từng doanh nghiệp, đặc biệt là mức chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra.

Vàng thế giới phục hồi

Trên thị trường quốc tế, ghi nhận lúc 9 giờ ngày 24-11, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.649 USD/ounce, cho thấy tín hiệu phục hồi nhẹ.

Quy đổi theo tỷ giá bán USD tại Vietcombank ở mức 25.990 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 114,34 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan.

So với giá vàng miếng trong nước đang được niêm yết ở mức 135 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giá vàng SJC cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 20,66 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục có sự khác biệt. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, người mua cần cân nhắc kỹ mức giá, chênh lệch mua - bán và nhu cầu thực tế trước khi giao dịch.