Vàng miếng tiếp tục giảm, về mốc 139 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 12-11, thị trường vàng trong nước tiếp tục xu hướng đi xuống khi giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp giảm thêm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước. Giá bán ra phổ biến lùi về 139 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng tiếp tục giảm thêm 500.000 đồng

Cụ thể, các thương hiệu SJC, DOJI và PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 136-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch giữa hai chiều là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng SJC được niêm yết vào sáng 12-11.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng được giao dịch ở mức 135,7 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá mua vào 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng miếng sáng 12-11

Thương hiệu

Mua vào (triệu đồng/lượng)

Bán ra (triệu đồng/lượng)

SJC

136

139

DOJI

136

139

PNJ

136

139

Phú Quý

135,7

139

Mi Hồng

137,5

139



Giá vàng nhẫn tiếp tục phân hóa giữa các thương hiệu

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng 12-11 cũng duy trì xu hướng giảm, song mức niêm yết giữa các doanh nghiệp có sự chênh lệch.

DOJI niêm yết vàng nhẫn với giá 134,5-138,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 134,8-138,8 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, giá nhẫn trơn ở mức 133,7-137,9 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết 134,5-138,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn Phú Quý được mua vào ở mức 135,7 triệu đồng/lượng và bán ra 138,7 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng nhẫn sáng 12-11

Thương hiệu

Mua vào (triệu đồng/lượng)

Bán ra (triệu đồng/lượng)

SJC

134,8

138,8

PNJ

133,7

137,9

DOJI

134,5

138,5

Phú Quý

135,7

138,7



Giá vàng thế giới lùi xuống dưới 4.000 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, cập nhật lúc 9 giờ ngày 12-11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay dao động quanh mức 3.978 USD/ounce, giảm gần 44 USD/ounce, tương đương 1,09% trong vòng 24 giờ.

Diễn biến phiên giao dịch tại Mỹ ngày 11-11 cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Giá vàng giao ngay có thời điểm phục hồi lên trên 4.060 USD/ounce, nhưng đà tăng không duy trì được lâu. Kim loại quý sau đó đảo chiều giảm mạnh, xuyên thủng ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Đáng chú ý, trong phiên 11-11, giá vàng giao ngay giảm khoảng 1,1%, nối tiếp phiên giảm gần 3% trước đó. Đà phục hồi đầu phiên nhanh chóng bị xóa bỏ khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá tác động của các dữ liệu lạm phát Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ.

Diễn biến này cho thấy thị trường vàng quốc tế vẫn chịu sức ép điều chỉnh sau những phiên biến động mạnh. Xu hướng giá trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế Mỹ và kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ.