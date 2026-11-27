(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 27-11 tiếp tục đi ngang so với ngày trước đó. Vàng miếng SJC duy trì mức bán ra 134,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu cũng chưa có biến động đáng kể.

Giá vàng miếng giữ nguyên mức cao

Sáng 27-11, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn tiếp tục ổn định. SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vào 129,2 triệu đồng/lượng, bán ra 134,2 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với ngày 26-11.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng cũng duy trì ở mức 129,2-134,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào 128,5 triệu đồng/lượng, bán ra 133,5 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng giữ giá mua vào 132,7 triệu đồng/lượng, bán ra 134,2 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng miếng sáng 27-11

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) SJC 129,2 134,2 DOJI 129,2 134,2 PNJ 129,2 134,2 Bảo Tín Mạnh Hải 129,2 134,2 Phú Quý 129,2 134,2 Bảo Tín Minh Châu 128,5 133,5 Mi Hồng 132,7 134,2

Vàng nhẫn 9999 tiếp tục phân hóa

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, mặt bằng giá cũng duy trì ổn định nhưng có sự chênh lệch giữa các thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 128-134 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giao dịch ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn giữ nguyên mức 128,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 132,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. PNJ tiếp tục niêm yết giá mua vào 126 triệu đồng/lượng, bán ra 131,5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng nhẫn 9999 sáng 27-11

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) SJC 128,0 134,0 DOJI 128,5 133,5 Bảo Tín Minh Châu 128,5 133,5 Phú Quý 128,5 132,5 PNJ 126,0 131,5

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 27-11 giao dịch quanh mức 3.566 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá bán USD của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,8 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Như vậy, vàng miếng SJC bán ra trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 22,4 triệu đồng/lượng.

Sau nhịp phục hồi trước đó, thị trường vàng trong nước đang tạm thời ổn định. Tuy nhiên, khoảng cách đáng kể giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn là yếu tố người mua cần cân nhắc khi giao dịch.