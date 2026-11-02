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Giá vàng sáng 2-11: SJC lấy lại mốc 140 triệu đồng/lượng, vàng thế giới nhích tăng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Giá vàng sáng 2-11 duy trì ổn định ở thị trường trong nước, với vàng miếng SJC bán ra phổ biến 140 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới nhích tăng, còn vàng nhẫn 9999 giữa các thương hiệu có sự chênh lệch đáng kể.

Giá vàng miếng tăng trở lại 140 triệu đồng

Sáng 2-11, thị trường vàng trong nước mở đầu tuần giao dịch mới với mặt bằng giá tương đối ổn định. Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), DOJI và PNJ cùng niêm yết vàng miếng ở mức 137-140 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá mua vào thấp hơn, ở mức 135,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra 140 triệu đồng/lượng.

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Bảng giá vàng SJC niêm yết sáng 2-11.

Mi Hồng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 138,3 triệu đồng/lượng mua vào và 139,8 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá vàng miếng ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng theo dữ liệu tổng hợp đầu phiên.

Giá vàng nhẫn 9999: Chênh lệch giữa các thương hiệu

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, giá mua vào và bán ra tiếp tục có sự phân hóa.

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Giá vàng tại Mi Hồng sáng 2-11.

DOJI niêm yết vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng ở mức 135-139 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch nhẫn trơn 9999 ở mức 134-138 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 131,6-136,6 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 có giá 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 138,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được niêm yết ở mức 132,8-136,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới nhích tăng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 2-11 được ghi nhận quanh mức 3.898 USD/ounce, tăng khoảng 22,64 USD/ounce, tương đương 0,58% so với mức đóng cửa tham chiếu trước đó.

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Với tỷ giá bán USD tham khảo 25.990 đồng/USD, giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 122,1 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí. Theo đó, vàng miếng SJC bán ra trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 16,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này diễn ra sau giai đoạn thị trường vàng quốc tế biến động mạnh vào cuối tháng 10. Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ trong đầu phiên ngày 2-11, trong khi giá vàng trong nước vẫn giữ mặt bằng tương đối ổn định.

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