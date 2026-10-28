Giá vàng hôm nay 28-10: Vàng miếng phục hồi, trở lại mốc 143 triệu đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng thế giới phục hồi hơn 1% trong phiên giao dịch sáng 28-10. Trong khi đó, vàng miếng SJC trong nước được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 27-10; trong khi giá vàng nhẫn giữa các thương hiệu vẫn có sự chênh lệch.

Vàng miếng trở lại mốc 143 triệu đồng/lượng

Sáng 28-10, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến phục hồi sau 3 ngày đứng yên. Theo bảng giá được các doanh nghiệp công bố đầu giờ sáng, vàng miếng SJC tại nhiều hệ thống lớn được giao dịch ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày 27-10.

Bảng giá vàng được niêm yết tại SJC.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Bảo Tín Mạnh Hải, giá bán vàng miếng bán ra cùng ở mức 143 triệu đồng/lượng, mua vào 140 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào 137 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch ở mức 138,5–143 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng niêm yết 141,3-142,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 phân hóa rõ rệt

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, diễn biến giữa các thương hiệu có sự phân hóa. SJC niêm yết giá mua vào 136triệu đồng/lượng, bán ra 140 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch quanh mức 137-141 triệu đồng/lượng.

DOJI đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,2-142,2 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được niêm yết ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 142,2 triệu đồng/lượng bán ra. PNJ giao dịch nhẫn trơn 9999 ở mức 138,6-141,6 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý niêm yết 137,5-140,8 triệu đồng/lượng.

So với vàng miếng, vàng nhẫn có mức giá bán ra thấp hơn ở nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, người mua cần chú ý chênh lệch giá giữa các đơn vị và khoảng cách mua - bán, bởi đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí giao dịch và khả năng thu hồi vốn khi bán lại.

Vàng thế giới phục hồi hơn 1%

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay có thời điểm đạt khoảng 4.073,5 USD/ounce vào đầu giờ sáng 28-10, tăng 52,8 USD/ounce, tương đương 1,31% so với phiên trước, theo dữ liệu được công bố trên trang theo dõi giá vàng thế giới.

Đà phục hồi diễn ra sau khi giá kim loại quý có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce. Diễn biến giá dầu hạ nhiệt góp phần giảm áp lực lạm phát, trong khi kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn là yếu tố khiến triển vọng ngắn hạn của vàng còn nhiều thận trọng.

Quy đổi theo tỷ giá tham khảo, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,8 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí liên quan. So với giá bán vàng miếng SJC ở mức 142 triệu đồng/lượng, chênh lệch vẫn khoảng 14,2 triệu đồng/lượng.

Giới đầu tư cần theo dõi thêm diễn biến của đồng USD, chính sách lãi suất Mỹ và các yếu tố kinh tế quốc tế để đánh giá xu hướng tiếp theo. Giá vàng trong nước có thể điều chỉnh khác với thị trường thế giới, do đó người mua nên cập nhật bảng giá tại doanh nghiệp trước khi giao dịch.