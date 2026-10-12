Giá vàng ngày 12-10: SJC bán ra 144,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn duy trì mức cao

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 12-10-2026 tiếp tục đi ngang. Vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp được niêm yết ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 9999 bán ra phổ biến từ 143,6 đến 144,3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC giữ giá

Theo bảng giá cập nhật sáng 12-10, vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và PNJ được giao dịch ở mức 141,8 triệu đồng/lượng mua vào, 144,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Phú Quý, giá mua vào thấp hơn, ở mức 141 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ 144,8 triệu đồng/lượng.

Bảng giá được niêm yết tại SJC sáng 12-10.

Đối với Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC có giá bán ra 144,8 triệu đồng/lượng, còn sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long được niêm yết ở mức 139,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhìn chung, giá bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp được khảo sát cùng duy trì ở mức 144,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua vào có sự chênh lệch, ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền người dân nhận được khi bán vàng.

Vàng nhẫn 9999 chênh lệch giữa các thương hiệu

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, SJC và PNJ cùng niêm yết giá mua vào 141,3 triệu đồng/lượng, bán ra 144,3 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch ở mức 140,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức cao.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào 141 triệu đồng/lượng, bán ra 144,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn ở mức 139,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng nhẫn dao động từ 143,6 đến 144,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán tại các thương hiệu phổ biến khoảng 3 - 4 triệu đồng/lượng, là yếu tố người mua cần cân nhắc khi giao dịch ngắn hạn.

Người mua cần theo dõi sát diễn biến thị trường

Giá vàng trong nước sáng 12-10 chưa ghi nhận biến động đáng kể so với cuối tuần trước. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay được Báo Lâm Đồng cập nhật quanh mức 4.203 USD/ounce, tăng 10,1 USD/ounce so với phiên trước.

Giá vàng thế giới được cập nhật tại VnExpress sáng 12-10. Ảnh chụp màn hình

Với giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá tham chiếu, chưa tính thuế và các chi phí liên quan, vàng miếng SJC trong nước vẫn có mức chênh lệch đáng kể so với thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh giá vàng còn chịu tác động từ diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất, người dân nên tham khảo bảng giá trực tiếp tại doanh nghiệp trước khi mua hoặc bán. Đặc biệt, cần so sánh giá thu mua, giá bán ra và đúng loại vàng đang giao dịch để hạn chế rủi ro do chênh lệch giá.