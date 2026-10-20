Vàng miếng SJC giảm mạnh 1,6 triệu đồng, còn 142 triệu đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng trong nước ngày 20-10 giảm mạnh, vàng miếng SJC bán ra còn 142 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Cùng chiều điều chỉnh, vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu cũng có mức niêm yết khác nhau, trong khi giá vàng thế giới tiếp tục biến động.

Giá vàng miếng trong nước giảm 1,6 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước ngày 20-10 ghi nhận đợt điều chỉnh đáng chú ý khi giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với ngày trước đó, đưa giá bán ra về mức 142 triệu đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại SJC sáng 20-10.

Mức giảm này khiến giá vàng miếng lùi sâu hơn sau những phiên giao dịch biến động. Diễn biến giá liên tục thay đổi đòi hỏi người mua, bán cần theo dõi sát bảng niêm yết của từng doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh giá mua vào và bán ra vẫn có khoảng cách nhất định.

Tại Mi Hồng, vàng miếng được giao dịch ở mức 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra. So với các thương hiệu niêm yết giá bán ở mức 142 triệu đồng/lượng, giá bán ra tại Mi Hồng thấp hơn 300.000 đồng/lượng.

DOJI cập nhật bảng giá sáng 20-10.

Sự khác biệt về giá giữa các doanh nghiệp cho thấy người giao dịch cần so sánh cả hai chiều mua vào và bán ra trước khi quyết định. Với người mua vàng tích trữ, giá bán ra là khoản chi phí trực tiếp phải trả; trong khi người có nhu cầu bán vàng cần quan tâm đến giá mua vào của doanh nghiệp để ước tính số tiền thực nhận.

Giá vàng nhẫn 9999 có sự chênh lệch giữa các thương hiệu

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, giá niêm yết giữa các thương hiệu tiếp tục có sự khác biệt. SJC giao dịch ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn có sự chênh lệch giữa các thương hiệu.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được niêm yết trong khoảng 138,5-142,5 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, vàng nhẫn có giá mua vào 138 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá bán ra vàng nhẫn 9999 giữa các thương hiệu trong bảng giá trên dao động từ 141 triệu đến 142,8 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này cho thấy giá vàng nhẫn không đồng nhất giữa các đơn vị kinh doanh, ngay cả khi cùng thuộc phân khúc vàng hàm lượng cao.

Người mua cần lưu ý chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại từng thương hiệu. Nếu mua vàng ở mức giá bán ra rồi bán lại trong thời gian ngắn, khoản chênh lệch có thể khiến người giao dịch chịu lỗ ngay cả khi giá thị trường chưa biến động đáng kể. Bên cạnh đó, cần kiểm tra đúng chủng loại vàng, trọng lượng, điều kiện mua lại và hóa đơn giao dịch.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 4.127,1 USD/ounce vào khoảng 4 giờ ngày 20-10 theo giờ Việt Nam. Diễn biến của giá vàng thế giới là một trong những yếu tố được thị trường trong nước theo dõi, bên cạnh tỷ giá và cung - cầu trong nước.

Tuy nhiên, giá vàng trong nước không phải lúc nào cũng biến động tương ứng hoàn toàn với giá thế giới. Mức chênh lệch còn phụ thuộc vào diễn biến thị trường, chính sách kinh doanh và giá niêm yết của từng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh giá vàng thay đổi liên tục, người dân nên cập nhật bảng giá trực tiếp trước khi mua bán, so sánh giá giữa các thương hiệu và cân nhắc nhu cầu tài chính của mình. Không nên chỉ dựa vào mức giảm trong một phiên để quyết định giao dịch, bởi giá mua vào và bán ra có thể được điều chỉnh nhiều lần trong ngày.