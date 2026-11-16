Giá vàng hôm nay 16-11: Vàng miếng giữ mốc 137,5 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 16-11, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau những phiên giảm mạnh trước đó. Vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết giá bán ra ở mức 137,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới vẫn giao dịch dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce.

Vàng miếng đồng loạt giữ giá

Theo cập nhật bảng giá của các doanh nghiệp kinh doanh vàng sáng 16-11, thị trường trong nước chưa ghi nhận biến động đáng kể ở phân khúc vàng miếng.

Giá vàng tại SJC sáng 16-11 giữ mức ổn định.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng được niêm yết ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên ở cả hai chiều so với phiên trước.

Mức giá này cũng được duy trì tại các thương hiệu DOJI, PNJ và Phú Quý. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133,8 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Mi Hồng giao dịch ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra.

So với mức giá bán ra 137,5 triệu đồng/lượng được ghi nhận sáng 15-11, giá vàng miếng sáng nay tiếp tục giữ nguyên, chưa có sự điều chỉnh mới.

Vàng nhẫn tiếp tục đi ngang

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá giao dịch giữa các thương hiệu có sự chênh lệch nhưng nhìn chung cũng đi ngang. Cụ thể, nhẫn trơn PNJ 999.9 được niêm yết ở mức 132,7-136,9 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI ở mức 133,5-137,5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng nhẫn 9999 sáng 16-11-2026

Thương hiệu

Mua vào (triệu đồng/lượng)

Bán ra (triệu đồng/lượng)

SJC

133,3

137,3

DOJI

133,5

137,5

PNJ

132,7

136,9

Phú Quý

134,5

137,5

Bảo Tín Minh Châu

133,8

137,8



Đơn vị: triệu đồng/lượng. Giá tổng hợp theo số liệu đã nêu trong bản tin.

Tại SJC, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 133,3-137,3 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 có giá mua vào 134,5 triệu đồng/lượng, bán ra 137,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá bán vàng nhẫn tại các thương hiệu được khảo sát dao động từ 136,9-137,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra phổ biến từ 3-4,2 triệu đồng/lượng, tùy từng sản phẩm và doanh nghiệp.

Giá vàng thế giới vẫn dưới 3.900 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 16-11 giao dịch quanh mức 3.883-3.885 USD/ounce, tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá bán USD của Vietcombank ở mức 25.910 đồng/USD, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, với giá bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, vàng miếng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 16,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến của kim loại quý vẫn chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và những lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Trước đó, số liệu lạm phát tiêu dùng tháng 10 của Mỹ cao hơn dự báo cũng làm gia tăng thận trọng trên thị trường.

Theo khảo sát của Kitco được Thời báo Tài chính Việt Nam dẫn lại, trong số 13 chuyên gia Phố Wall tham gia, có 62% dự báo giá vàng giảm trong tuần từ ngày 16 đến 20-11; 23% nhận định giá đi ngang hoặc chưa xác định xu hướng và 15% kỳ vọng giá tăng.

Trong tuần này, giới đầu tư tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là doanh số bán lẻ, các chỉ số sản xuất và biên bản cuộc họp của Fed để tìm thêm tín hiệu về định hướng lãi suất.