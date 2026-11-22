(GLO)- Sáng 22-11, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ổn định so với phiên giao dịch ngày 21-11. Sau nhiều phiên giảm mạnh, giá vàng miếng SJC hiện được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. So với cách đây một tháng, mỗi lượng vàng miếng đã giảm 8,8 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng duy trì dưới mốc 134 triệu đồng/lượng

Theo bảng giá cập nhật sáng 22-11, thị trường vàng trong nước chưa ghi nhận biến động mới so với ngày hôm qua. Vàng miếng tại các thương hiệu lớn tiếp tục được giao dịch ở mức thấp sau đợt điều chỉnh giảm mạnh trong những phiên trước đó.

Giá vàng được niêm yết tại SJC ngày 22-11.

Cụ thể, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng được niêm yết ở mức 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá tương tự cũng được duy trì tại DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào - bán ra ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá mua vào 130,8 triệu đồng/lượng, bán ra 132,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 128,3-133,3 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá mua vào được công bố ở mức 128 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng miếng sáng 22-11

Thương hiệu

Mua vào (triệu đồng/lượng)

Bán ra (triệu đồng/lượng)

SJC

128,5

133,5

DOJI

128,5

133,5

PNJ

128,5

133,5

Bảo Tín Mạnh Hải

128,5

133,5

Mi Hồng

130,8

132,8

Bảo Tín Minh Châu

128,3

133,3

Phú Quý

128

Chưa cập nhật



Vàng nhẫn 9999 tiếp tục phân hóa

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, giá giữa các thương hiệu vẫn có sự chênh lệch nhất định. SJC niêm yết ở mức 127,3-133,3 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 128-133 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch ở mức 126-131,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 128,3-133,3 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá mua vào là 128 triệu đồng/lượng, bán ra 132 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá mua vào ở mức 127,8 triệu đồng/lượng, chưa cập nhật giá bán ra.

Bảng giá vàng nhẫn 9999 sáng 22-11

Thương hiệu

Mua vào (triệu đồng/lượng)

Bán ra (triệu đồng/lượng)

SJC

127,3

133,3

DOJI

128

133

PNJ

126

131,5

Bảo Tín Minh Châu

128,3

133,3

Bảo Tín Mạnh Hải

127,8

Chưa cập nhật

Phú Quý

128

132



Giá vàng giảm 8,8 triệu đồng/lượng sau một tháng

Đáng chú ý, so với ngày 22-10, giá vàng miếng SJC đã giảm đáng kể. Theo bản tin của Báo Gia Lai, thời điểm sáng 22-10, SJC, DOJI và PNJ cùng niêm yết vàng miếng ở mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Đến sáng 22-11, giá mua vào giảm còn 128,5 triệu đồng/lượng, bán ra còn 133,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau một tháng, giá mua vào giảm 10,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 8,8 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn 9999 cũng ghi nhận mức điều chỉnh đáng kể. Ngày 22-10, vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 137,4-140,9 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 138,4-141,4 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 138-142 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, sáng 22-11, giá bán

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu, lùi về sát ngưỡng 3.500 USD/ounce.

Với mức giá 3.539 USD/ounce và tỷ giá Vietcombank khoảng 25.980 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 110,9 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC bán ra phổ biến ở mức 133,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 22,6 triệu đồng/lượng.