Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Giá vàng

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Ngày 16-10, vàng SJC giữ mốc 143,3 triệu đồng/lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 16-10, giá vàng miếng SJC tiếp tục được niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với ngày trước đó. Vàng nhẫn 9999 duy trì mức giá cao, trong khi vàng thế giới phục hồi mạnh trong phiên giao dịch trước, sau chuỗi ngày giảm giá.

Giá vàng miếng SJC đi ngang

Theo bảng giá được các đơn vị kinh doanh vàng công bố sáng 16-10, vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg được giao dịch ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

gia-vang-niem-yett-tai-sjc.png
Giá vàng được niêm yết tại SJC sáng 16-10.

Mức giá này cũng được ghi nhận tại DOJI. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra; Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại PNJ, vàng miếng được niêm yết ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra. Bảng giá của các doanh nghiệp cho thấy mức mua vào có sự khác biệt, dù giá bán ra của nhiều thương hiệu vẫn quanh ngưỡng 143 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, thị trường vàng miếng trong nước chưa ghi nhận biến động đáng kể vào đầu ngày 16-10. Người mua cần theo dõi bảng giá của từng doanh nghiệp bởi giá giao dịch thực tế và mức chênh lệch mua - bán có thể khác nhau giữa các thương hiệu.

Giá vàng nhẫn 9999 duy trì mức cao

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, giá vàng tiếp tục có sự phân hóa giữa các đơn vị kinh doanh.

Theo bảng giá cập nhật sáng 16-10, vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được niêm yết ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra. Với loại nhẫn có trọng lượng nhỏ hơn, giá bán ra ở mức 142,9 triệu đồng/lượng.

gia-vang-nhan-9999-duy-tri-muc-cao.png

Tại DOJI, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, PNJ niêm yết nhẫn trơn 999.9 ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết sản phẩm vàng 999.9 ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 142,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Mức chênh lệch mua - bán ở phân khúc vàng nhẫn cũng đáng lưu ý. Người mua cần tính đến khoản chênh lệch này khi cân nhắc giao dịch, đồng thời so sánh giá niêm yết và điều kiện thu mua lại của từng doanh nghiệp.

Giá vàng thế giới phục hồi sau chuỗi giảm

Trên thị trường quốc tế, giá vàng ghi nhận nhịp phục hồi trong phiên giao dịch ngày 15-10. Theo dữ liệu Kitco được VTC News dẫn lại, sáng 16-10, giá vàng thế giới ở mức khoảng 4.163 USD/ounce, tăng 58 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm trước.

Thông tin từ Wall Street Journal cho biết hợp đồng vàng giao tháng gần trên sàn Comex tăng 62,9 USD, tương đương 1,54%, lên 4.147,7 USD/ounce khi chốt phiên 15-10. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD suy yếu, hỗ trợ sức hấp dẫn của kim loại quý.

Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục theo dõi các số liệu lạm phát của Mỹ và triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá vàng trong các phiên tiếp theo.

Quy đổi theo tỷ giá tham khảo, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130-131 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 143,3 triệu đồng/lượng vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 12-13 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm và tỷ giá áp dụng.

Diễn biến trong ngày cho thấy giá vàng trong nước tiếp tục duy trì mặt bằng cao, trong khi thị trường quốc tế vừa có phiên phục hồi đáng kể. Giá vàng có thể thay đổi trong ngày, vì vậy người dân nên kiểm tra thông tin niêm yết mới nhất tại doanh nghiệp trước khi mua hoặc bán.

Nguồn tổng hợp: VTC News; Báo Nghệ An; bảng giá vàng cập nhật từ các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu; Kitco; Wall Street Journal. Số liệu giá được đối chiếu theo thông tin công bố sáng 16-10-2026 và có thể thay đổi theo thời điểm cập nhật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 4-10: SJC neo 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4-10: SJC neo 143,5 triệu đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng hôm nay 4-10 tại thị trường trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp hơn những phiên trước. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 9999 dao động quanh 139,5-143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới đứng quanh 4.140 USD/ounce.

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng hôm nay 4-10: SJC neo 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4-10: SJC neo 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng

(GLO)- Giá vàng hôm nay 4-10 tại thị trường trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp hơn những phiên trước. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 9999 dao động quanh 139,5-143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới đứng quanh 4.140 USD/ounce.

Giá vàng ngày 3-10: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

Ngày 3-10: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

Giá vàng

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 3-10 tiếp tục duy trì ở vùng cao, ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Một số thương hiệu giữ giá so với hôm qua, trong khi vàng nhẫn 9999 biến động khác nhau tùy doanh nghiệp. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục ở trên 4.100 USD/ounce.

Ngày 1-10, vàng miếng tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng.

Ngày 1-10, vàng miếng tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng

Giá vàng

(GLO)- Giá vàng trong nước ngày 1-10 tiếp tục tăng, trong đó vàng miếng SJC tại thời điểm cập nhật được niêm yết bán ra 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng qua. Vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu cũng tăng theo.

Giá vàng sáng 29-9: SJC giảm sâu, vàng thế giới lao dốc

Giá vàng sáng 29-9: SJC giảm sâu, vàng thế giới lao dốc

Giá vàng

(GLO)- Sáng 29-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm mạnh, xuống 138 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với đầu giờ sáng 28-9, giá vàng SJC đã giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng chịu áp lực giảm mạnh.

Giá vàng ngày 25-9 tiếp tục giảm, còn 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày 25-9 tiếp tục giảm, còn 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 25-9 tiếp tục ở vùng thấp sau 3 phiên giảm liên tiếp, hiện ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn 999.9 tại các thương hiệu lớn cũng đồng loạt lùi sâu so với mặt bằng sáng 24-9. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm về quanh 4.271 USD/ounce.

Giá vàng ngày 13-9: Vàng miếng SJC giữ ổn định

Giá vàng ngày 13-9: Vàng miếng SJC giữ ổn định

Giá vàng

(GLO)- Sáng 13-9, giá vàng trong nước tiếp tục giữ ổn định so với ngày 12-9. Trong khi đó, giá vàng thế giới phục hồi trong phiên cuối tuần, song vẫn chịu tác động từ kỳ vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

null