Sáng 23-10, vàng miếng về mốc 142 triệu đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 23-10 giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên sáng qua, đưa vàng miếng về mốc 142 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 tiếp tục có sự chênh lệch về giá giữa các thương hiệu.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm hơn 100 USD/ounce trong một ngày, chịu sức ép từ giá dầu tăng và lo ngại lạm phát kéo dài.

Vàng miếng giảm 300.000 đồng/lượng

Sáng 23-10, giá vàng miếng trong nước điều chỉnh giảm so với phiên giao dịch sáng 22-10. Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng, bán ra 142 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 139-142 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết vàng miếng ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Mi Hồng, giá mua vào ở mức 140 triệu đồng/lượng, bán ra 141,5 triệu đồng/lượng. So với nhóm doanh nghiệp niêm yết giá bán ra ở mức 142 triệu đồng/lượng, giá tại hai thương hiệu này thấp hơn, dù mức chênh lệch mua - bán cũng có sự khác biệt.

Diễn biến trên cho thấy giá vàng miếng đã lùi về quanh mốc 142 triệu đồng/lượng sau những phiên giao dịch ở vùng giá cao. Tuy nhiên, mức giá cụ thể còn phụ thuộc vào doanh nghiệp và thời điểm cập nhật. Người dân có nhu cầu mua, bán vàng nên tham khảo bảng giá niêm yết trực tiếp trước khi giao dịch, đồng thời lưu ý chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra để tính toán chi phí.

Giá vàng nhẫn 9999 chênh lệch giữa các thương hiệu

Ở phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999, mặt bằng giá tiếp tục có sự phân hóa. SJC niêm yết giá mua vào 136 triệu đồng/lượng, bán ra 140 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảng giá vàng được niêm yết tại DOJI sáng 23-10.

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào, 141,8 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, PNJ giao dịch quanh mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, trong nhóm thương hiệu được đề cập, giá bán vàng nhẫn dao động từ 140-142 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa các mức giá cho thấy người mua cần so sánh bảng niêm yết của từng doanh nghiệp, đồng thời kiểm tra đúng chủng loại sản phẩm trước khi quyết định giao dịch.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng SJC ở mức 139-142 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh giá bán, mức chênh lệch giữa hai chiều mua - bán cũng là yếu tố đáng lưu ý. Khi khoảng cách này ở mức vài triệu đồng mỗi lượng, người mua có thể chịu khoản lỗ đáng kể nếu bán lại trong thời gian ngắn mà giá vàng chưa tăng đủ bù phần chênh lệch.

Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 23-10 được ghi nhận quanh mức 3.993-4.028 USD/ounce, giảm khoảng 104 USD/ounce so với mức 4.132 USD/ounce của ngày 22-10, tương đương khoảng 2,52%. Trong đầu phiên, giá dao động quanh vùng 4.024-4.029 USD/ounce, cho thấy áp lực giảm vẫn hiện hữu.

Đà đi xuống này nối tiếp phiên bán tháo trên thị trường quốc tế ngày 22-10, khi vàng giao ngay giảm khoảng 2,4%, có thời điểm lùi về vùng thấp nhất trong hơn hai tháng. Diễn biến cho thấy kim loại quý đang chịu sức ép từ những thay đổi trong kỳ vọng lạm phát và chính sách tiền