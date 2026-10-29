Giá vàng hôm nay 29-10: Vàng miếng rơi khỏi mốc 143 triệu đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 29-10 quay đầu giảm trở lại, trong đó vàng miếng SJC, DOJI và PNJ niêm yết ở mức142,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng. Vàng thế giới dao động quanh 4.060 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với giá vàng miếng trong nước sau quy đổi.

Giá vàng miếng SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm

Sáng 29-10, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên trước.

Giá vàng được niêm yết tại SJC sáng 29-10.

Tại DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ, vàng miếng cũng giao dịch ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng, cùng giảm300.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Một số thương hiệu có mức điều chỉnh khác nhau. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở mức 137,4-141,4 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch ở mức 138,2-142,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng mua vào 140,7 triệu đồng/lượng và bán ra 142,2 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết ở mức 138,2-142,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 phân hóa giữa các thương hiệu

Ở phân khúc vàng nhẫn, DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 137,6-141,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 137,4-141,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch nhẫn tròn trơn trong khoảng 137,4-141,4 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng mỗi chiều. Vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 có giá mua vào 138,2 triệu đồng/lượng, bán ra 141,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng mỗi chiều. Ngược lại, nhẫn Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải được ghi nhận ở mức 137,4-141,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Vàng thế giới quanh 4.060 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay được ghi nhận quanh 4.060 USD/ounce trong rạng sáng 29-10. Một số bảng giá cập nhật sớm hơn ghi nhận mức khoảng 4.041 USD/ounce, giảm 0,5% so với ngày trước đó; mức chênh lệch phản ánh thời điểm cập nhật khác nhau giữa các nguồn.

Theo Reuters, trong phiên 28-10, vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống 4.039,39 USD/ounce vào lúc 15 giờ 12 theo giờ miền Đông Mỹ. Thị trường chịu sức ép khi giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát, trong lúc giới đầu tư đánh giá thông điệp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Fed giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,75-4%, đúng như dự báo phổ biến của thị trường. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các tín hiệu về lộ trình lãi suất và dữ liệu lạm phát Mỹ để đánh giá triển vọng giá vàng.

Theo mức quy đổi tham khảo được các nguồn trong nước công bố, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127-127,6 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và chi phí liên quan. So với giá bán vàng miếng SJC 142,7 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch vào khoảng 15-16 triệu đồng/lượng.