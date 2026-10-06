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Giá vàng hôm nay 6-10: SJC giữ mức 143,5 triệu đồng/lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Sáng 6-10, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp lớn niêm yết quanh 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, không thay đổi so với phiên trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm nhẹ, giao dịch quanh 4.135 USD/ounce.

Vàng miếng SJC tiếp tục đi ngang

Theo các bảng giá được cập nhật sáng 6-10, vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và một số thương hiệu lớn phổ biến ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày 5-10, mặt bằng này gần như không thay đổi.

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Tại PNJ, vàng miếng SJC được niêm yết khoảng 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá bán vàng miếng trên thị trường trong nước tiếp tục tập trung quanh mốc 143,3-143,5 triệu đồng/lượng, trong khi chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn ở mức vài triệu đồng mỗi lượng.

Vàng nhẫn 9999 phân hóa

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá cũng không biến động lớn nhưng có sự khác biệt giữa các thương hiệu.

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Giá vàng được niêm yết tại DOJI ngày 6-10-2026.

SJC niêm yết nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào, 143 triệu đồng/lượng bán ra. Với một số quy cách nhỏ hơn, giá bán được niêm yết 143,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, dữ liệu thị trường sáng 6-10 cho thấy nhẫn trơn của Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu có giá bán khoảng 143,3 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết nhẫn ở mức khoảng 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại PNJ, nhẫn trơn PNJ 999,9 được niêm yết 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng thế giới giảm nhẹ

Trên thị trường quốc tế, lúc 7 giờ sáng 6-10, giá vàng giao ngay ở khoảng 4.135,09 USD/ounce, giảm 0,11% trong 24 giờ. Trước đó, giá vàng giao ngay chốt phiên 5-10 ở mức 4.139,89 USD/ounce, giảm 0,1%.

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Ảnh chụp màn hình VnExpress

Theo Reuters, vàng chịu sức ép khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức cao. Đây là những yếu tố khiến vàng - tài sản không sinh lãi - kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Tuy nhiên, áp lực giảm được cân bằng phần nào bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể không tăng lãi suất trong tháng 10 sau khi số liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến. Theo dữ liệu CME FedWatch được Reuters dẫn lại, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất trong tháng 10 đã giảm đáng kể so với một tuần trước.

Dữ liệu Kitco tại thời điểm cuối ngày 5-10 cũng cho thấy giá vàng giao ngay quanh 4.134 USD/ounce.

Nhìn chung, thị trường vàng sáng 6-10 đang trong trạng thái giằng co: vàng trong nước gần như đứng giá, trong khi vàng thế giới chịu tác động đan xen từ đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc đáng kể vào các dữ liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu mới từ Fed.

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