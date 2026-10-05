Giá vàng hôm nay 5-10: Vàng miếng đứng yên ở 143,5 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 5-10, thị trường vàng trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau những phiên biến động mạnh cuối tháng 9. Giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn gần như không thay đổi so với phiên trước, trong khi giá vàng thế giới có xu hướng nhích tăng.

Vàng trong nước tiếp tục đi ngang

Vàng miếng SJC sáng 5-10 được niêm yết quanh mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này được giữ ổn định so với ngày 4-10, đưa chênh lệch giữa hai chiều mua - bán lên 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 5-10 được niêm yết tại SJC.

Tại DOJI, vàng miếng cũng được niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước. PNJ duy trì mức giá tương tự tại các khu vực được cập nhật. Tương tự, Phú Quý cũng giữ ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 ít biến động

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng chưa ghi nhận biến động đáng kể. Vàng nhẫn SJC được niêm yết khoảng 140 - 143 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Một số sản phẩm vàng nhẫn của PNJ và Phú Quý cũng duy trì vùng giá tương đối ổn định.

Giá vàng sáng 5-10 được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu.

Sau đợt giảm mạnh trước đó, thị trường vàng trong nước đang có dấu hiệu tạm thời cân bằng. Mức 143,5 triệu đồng/lượng tiếp tục là vùng giá bán phổ biến đối với vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Vàng thế giới tăng nhẹ, vượt 4.150 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 5-10 dao động quanh 4.150 USD/ounce. Reuters ghi nhận vàng tăng nhẹ trong phiên đầu tuần khi những dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 10. Giá vàng được ghi nhận quanh 4.154 USD/ounce trong phiên châu Á.

Nguồn VnExpress

Trước đó, giá vàng thế giới đã chịu sức ép đáng kể khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, cùng với những lo ngại về lạm phát và chính sách tiền tệ. Cuối tuần qua, vàng giao ngay được ghi nhận quanh 4.139,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới khi đó tương đương khoảng 130,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra trong nước.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao. Đây là yếu tố nhà đầu tư cần tính đến bên cạnh biến động của tỷ giá, cung - cầu trong nước và biên độ mua - bán của từng doanh nghiệp.

Trong những phiên tới, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, các số liệu kinh tế mới và tín hiệu chính sách từ Fed được dự báo tiếp tục tác động đáng kể đến giá vàng quốc tế, qua đó ảnh hưởng tới thị trường trong nước.