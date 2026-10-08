Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Giá vàng

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Ngày 8-10: Vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, vàng thế giới lao dốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo VnExpress, Vietnamnet)

(GLO)- Giá vàng hôm nay (8-10) trên thị trường quốc tế tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh, trong khi vàng miếng SJC trong nước được các doanh nghiệp niêm yết quanh mốc 140-143 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 cũng điều chỉnh giảm tại nhiều thương hiệu.

Giá vàng miếng giảm 500.000 đồng/lượng

Sáng 8-10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với trước đó.

gia-vang-sjc.png
Giá vàng niêm yết tại SJC sáng 8-10.

Tại DOJI, vàng miếng được giao dịch quanh mức 140-143 triệu đồng/lượng. PNJ cũng niêm yết vàng miếng ở mức tương tự. Phú Quý mua vào 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở mức 139,2 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra; trong khi vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 140-143 triệu đồng/lượng. Mi Hồng có giá mua vào khoảng 141 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng.

doji.png
Giá vàng niêm yết tại DOJI.

Ở phân khúc vàng nhẫn, vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết 138,2-142,2 triệu đồng/lượng. Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI ở mức 139-143 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 tại SJC, PNJ và Phú Quý cùng quanh mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1-5 chỉ cũng giảm 500.000 đồng/lượng, xuống 139,5-142,5 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới lao dốc

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu sức ép lớn khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng. Theo dữ liệu Kitco lúc 6 giờ 49 ngày 8-10 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay ở mức 4.109,7 USD/ounce mua vào và 4.111,7 USD/ounce bán ra.

vang-the-gioi.png
Vàng thế giới được VnExpress cập nhật.

Trong phiên trước, vàng có thời điểm rơi xuống gần 4.066 USD/ounce từ vùng 4.140-4.145 USD/ounce, trước khi phục hồi lên quanh 4.100 USD/ounce. Tính đến 20 giờ ngày 7-10, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.097 USD/ounce.

Bản tin của TTXVN cho biết, trong phiên 7-10, giá vàng giao ngay giảm 0,8%, xuống 4.130,37 USD/ounce. Sức ép chủ yếu đến từ đồng USD mạnh lên và giới đầu tư chờ biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo VietNamNet, chỉ số USD tăng 0,6%, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm cùng tăng. Những diễn biến này làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng - tài sản không sinh lãi - trong mắt nhà đầu tư.

Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới hiện thấp hơn đáng kể so với giá vàng trong nước. Tại thời điểm 4 giờ ngày 8-10, vàng thế giới quy đổi khoảng 129 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí, trong khi vàng miếng SJC được niêm yết 140-143 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng SJC và thế giới vì vậy vẫn ở mức khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng quốc tế hiện tiếp tục theo dõi sát diễn biến chính sách tiền tệ của Fed. Biên bản cuộc họp tháng 9 được kỳ vọng cung cấp thêm tín hiệu về khả năng điều chỉnh lãi suất trong những tháng cuối năm, qua đó có thể tác động trực tiếp đến đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá vàng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng sáng 29-9: SJC giảm sâu, vàng thế giới lao dốc

Giá vàng sáng 29-9: SJC giảm sâu, vàng thế giới lao dốc

Giá vàng

(GLO)- Sáng 29-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm mạnh, xuống 138 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với đầu giờ sáng 28-9, giá vàng SJC đã giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng chịu áp lực giảm mạnh.

Ngày 28-9: Vàng SJC giảm 1 triệu đồng, vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực

Ngày 28-9, vàng SJC giảm 1 triệu đồng, vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực

Giá vàng

(GLO)- Sáng 28-9, giá vàng trong nước tiếp tục có diễn biến giảm. Vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn lùi 1 triệu đồng/lượng, xuống 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn vẫn có mức giá chênh lệch đáng kể.

Giá vàng ngày 27-9: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

Giá vàng ngày 27-9: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

Giá vàng

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 27-9 tiếp tục giữ nguyên so với phiên trước. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn có giá bán cao nhất 145,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới chốt tuần quanh 4.284 USD/ounce.

Ngày 26-9: Thị trường vàng trong nước giữ ổn định

Ngày 26-9, thị trường vàng trong nước giữ ổn định

Giá vàng

(GLO)- Sáng 26-9, giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang so với cuối phiên hôm qua. Vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết quanh mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn giữa các thương hiệu có sự chênh lệch nhất định.

Giá vàng ngày 25-9 tiếp tục giảm, còn 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày 25-9 tiếp tục giảm, còn 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 25-9 tiếp tục ở vùng thấp sau 3 phiên giảm liên tiếp, hiện ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn 999.9 tại các thương hiệu lớn cũng đồng loạt lùi sâu so với mặt bằng sáng 24-9. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm về quanh 4.271 USD/ounce.

Giá vàng ngày 13-9: Vàng miếng SJC giữ ổn định

Giá vàng ngày 13-9: Vàng miếng SJC giữ ổn định

Giá vàng

(GLO)- Sáng 13-9, giá vàng trong nước tiếp tục giữ ổn định so với ngày 12-9. Trong khi đó, giá vàng thế giới phục hồi trong phiên cuối tuần, song vẫn chịu tác động từ kỳ vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng ngày 3-9: Trong nước giảm mạnh, vàng thế giới hồi phục hơn 1%

Ngày 3-9, vàng trong nước giảm 1,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng

(GLO)- Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thị trường vàng trong nước mở cửa trở lại với diễn biến đáng chú ý: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tại một số thương hiệu giảm khoảng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước, trong khi giá vàng thế giới bất ngờ hồi phục mạnh sau cú lao dốc hơn 120 USD/ounce.

null