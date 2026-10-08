Ngày 8-10: Vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, vàng thế giới lao dốc

(GLO)- Giá vàng hôm nay (8-10) trên thị trường quốc tế tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh, trong khi vàng miếng SJC trong nước được các doanh nghiệp niêm yết quanh mốc 140-143 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 cũng điều chỉnh giảm tại nhiều thương hiệu.

Giá vàng miếng giảm 500.000 đồng/lượng

Sáng 8-10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với trước đó.

Giá vàng niêm yết tại SJC sáng 8-10.

Tại DOJI, vàng miếng được giao dịch quanh mức 140-143 triệu đồng/lượng. PNJ cũng niêm yết vàng miếng ở mức tương tự. Phú Quý mua vào 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở mức 139,2 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra; trong khi vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 140-143 triệu đồng/lượng. Mi Hồng có giá mua vào khoảng 141 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại DOJI.

Ở phân khúc vàng nhẫn, vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết 138,2-142,2 triệu đồng/lượng. Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI ở mức 139-143 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 tại SJC, PNJ và Phú Quý cùng quanh mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1-5 chỉ cũng giảm 500.000 đồng/lượng, xuống 139,5-142,5 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới lao dốc

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu sức ép lớn khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng. Theo dữ liệu Kitco lúc 6 giờ 49 ngày 8-10 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay ở mức 4.109,7 USD/ounce mua vào và 4.111,7 USD/ounce bán ra.

Vàng thế giới được VnExpress cập nhật.

Trong phiên trước, vàng có thời điểm rơi xuống gần 4.066 USD/ounce từ vùng 4.140-4.145 USD/ounce, trước khi phục hồi lên quanh 4.100 USD/ounce. Tính đến 20 giờ ngày 7-10, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.097 USD/ounce.

Bản tin của TTXVN cho biết, trong phiên 7-10, giá vàng giao ngay giảm 0,8%, xuống 4.130,37 USD/ounce. Sức ép chủ yếu đến từ đồng USD mạnh lên và giới đầu tư chờ biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo VietNamNet, chỉ số USD tăng 0,6%, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm cùng tăng. Những diễn biến này làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng - tài sản không sinh lãi - trong mắt nhà đầu tư.

Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới hiện thấp hơn đáng kể so với giá vàng trong nước. Tại thời điểm 4 giờ ngày 8-10, vàng thế giới quy đổi khoảng 129 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí, trong khi vàng miếng SJC được niêm yết 140-143 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng SJC và thế giới vì vậy vẫn ở mức khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng quốc tế hiện tiếp tục theo dõi sát diễn biến chính sách tiền tệ của Fed. Biên bản cuộc họp tháng 9 được kỳ vọng cung cấp thêm tín hiệu về khả năng điều chỉnh lãi suất trong những tháng cuối năm, qua đó có thể tác động trực tiếp đến đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá vàng.