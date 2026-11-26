(GLO)- Từ thay đổi tập quán canh tác đến xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, nhiều nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm.

Sản xuất gắn với liên kết chế biến, tiêu thụ không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn mở rộng cơ hội đưa nông sản địa phương vào những thị trường có yêu cầu cao.

Chuyển đổi tư duy sản xuất

Gia Lai có khoảng 108 nghìn ha cà phê, sản lượng ước đạt 340 nghìn tấn/năm; khoảng 5.600 ha chanh dây, sản lượng 230 nghìn tấn/năm; 9.200 ha sầu riêng, sản lượng 57.700 tấn/năm. Bên cạnh đó, tỉnh có nhiều vùng chuyên canh hồ tiêu, lúa gạo, dừa…

Sản xuất cà chua theo tiêu chuẩn VietGAP trong nhà màng tại Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú (phường An Phú). Ảnh: Nguyễn Diệp

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, ngành nông nghiệp tỉnh định hướng phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, khuyến khích nông dân, HTX và DN áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, 4C, Rainforest Alliance… Qua đó, từng bước thay đổi tập quán canh tác, kiểm soát việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Điển hình, HTX Nông nghiệp hữu cơ Đại Ngàn (xã Ia Le) hiện có 77 ha sầu riêng, khoảng 40 ha cà phê và 50 ha hoa hòe đạt tiêu chuẩn VietGAP. Các thành viên HTX chú trọng sử dụng phân bón hữu cơ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để cải tạo đất, chăm sóc cây trồng.

Ông Nguyễn Viết Bình - thành viên Hội đồng quản trị HTX - cho biết: Sản xuất theo tiêu chuẩn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng. Đặc biệt, việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón giúp giảm chi phí, bảo vệ môi trường, hướng đến sản xuất bền vững.

Sự thay đổi này còn thể hiện ở nhiều hộ trồng cà phê. Ông Rlan Hyen (làng Ka, xã Bờ Ngoong) cho biết, trước đây, gia đình ông chủ yếu canh tác theo kinh nghiệm nên năng suất, chất lượng chưa cao. Khoảng 2 năm trở lại đây, nhận thấy hiệu quả từ mô hình liên kết sản xuất cà phê 4C với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú), gia đình đã thay đổi phương thức chăm sóc, tận dụng phụ phẩm làm phân bón, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học. Năm 2025, với 5 sào cà phê, gia đình thu được khoảng 2 tấn cà phê nhân, lợi nhuận đạt 130 triệu đồng.

Từ những mô hình này có thể thấy, sản xuất theo tiêu chuẩn không đơn thuần là thay đổi kỹ thuật canh tác mà còn là bước chuyển trong tư duy của nông dân, từ chú trọng sản lượng sang quan tâm chất lượng, an toàn và giá trị sản phẩm.

Mở rộng đầu ra cho nông sản

Với thế mạnh về sản xuất cà phê, hồ tiêu, chanh dây, cây ăn quả ở phía Tây và lúa gạo, đậu phụng, dừa ở phía Đông, Gia Lai có nhiều điều kiện phát triển vùng nguyên liệu tập trung, gắn sản xuất theo tiêu chuẩn với chế biến và tiêu thụ.

Sản xuất chanh dây theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Chư Păh phục vụ xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có hơn 6.976 ha cây trồng được chứng nhận VietGAP, trong đó, cây trồng hằng năm hơn 1.792 ha, cây ăn quả khoảng 4.859 ha. Một số cây trồng có diện tích được chứng nhận lớn gồm: Chanh dây (khoảng 1.153 ha), sầu riêng (741,1 ha), hồ tiêu (30,8 ha)… Bên cạnh đó, có khoảng 194 ha cây trồng được chứng nhận hữu cơ, gồm: 11,7 ha lúa, 115,2 ha dừa, 45 ha cà phê và 10 ha hồ tiêu. Diện tích được chứng nhận Rainforest Alliance khoảng 13.175 ha (12.400 ha cà phê, 775 ha hồ tiêu); khoảng 44.246 ha cà phê đạt tiêu chuẩn 4C. Ngoài ra, toàn tỉnh có khoảng 6.085 ha cây trồng được chứng nhận GlobalGAP, trong đó có khoảng 4.608 ha chuối, 1.401 ha sầu riêng và 76 ha bưởi.

HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai (thôn Nhơn Tân, xã Hra) là một trong những đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng chanh dây phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Bà Đỗ Thị Mỹ Thơm - Giám đốc HTX - cho biết: Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết và yêu cầu ngày càng cao từ thị trường, mỗi đợt xuống giống, đơn vị tập trung đầu tư từ 25 - 40 ha chanh dây theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Nhờ đáp ứng tiêu chuẩn, sản phẩm có thị trường tiêu thụ thuận lợi, giá bán gần gấp đôi so với chanh dây sản xuất thông thường, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất.

Không riêng cây ăn quả, sản xuất lúa theo tiêu chuẩn cũng được nhiều HTX chú trọng. HTX Nông nghiệp Chư A Thai (xã Chư A Thai) hiện sản xuất 200 ha lúa nước 2 vụ, trong đó có 45 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP, cung cấp gạo chất lượng cao cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Ông Phạm Ngọc Nghĩa - Giám đốc HTX - chia sẻ: Sản xuất lúa VietGAP mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhờ chất lượng và giá trị sản phẩm được nâng lên. Vì vậy, HTX đang hướng đến mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Theo ông Huỳnh Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường), thời gian qua, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương, DN xây dựng, chuyển giao nhiều mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ… trên các loại cây trồng chủ lực ở cả phía Đông và phía Tây tỉnh. Các mô hình góp phần thay đổi nhận thức của nông dân, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện phát triển sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường tiêu thụ.

“Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn; đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để nông dân áp dụng vào thực tế, hướng đến sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững” - ông Hùng thông tin.