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Dự án Làng Hòa Bình Việt Nam - Hàn Quốc:

Hỗ trợ hơn 900 triệu đồng triển khai mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 5-11, tại xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai), Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội nghị triển khai mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc Gói thầu số 1, Dự án Làng Hòa Bình Việt Nam - Hàn Quốc.

Thông qua Dự án Làng Hòa Bình Việt Nam - Hàn Quốc, 96 hộ dân tại xã Bình Khê sẽ được hỗ trợ triển khai mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu trên diện tích 18 ha, với tổng kinh phí dự kiến hơn 900 triệu đồng. Trong đó, 61 hộ trồng đậu phộng trên diện tích 15 ha và 35 hộ trồng ngô trên diện tích 3 ha.

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Quang cảnh hội nghị triển khai mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Bình Khê. Ảnh: Úc Ly

Theo kế hoạch, đối với cây đậu phộng, dự án hỗ trợ 100% giống L14, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hệ thống tưới tiết kiệm trên diện tích 2,5 ha làm điểm học tập; 12,5 ha nhân rộng được hỗ trợ 50% giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Đối với cây ngô, các hộ được hỗ trợ giống lai, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo định mức.

Ngoài ra, dự án tổ chức 3 đợt tập huấn theo phương pháp lớp học đồng ruộng (FFS), các hoạt động tham quan mô hình nhằm giúp nông dân tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tại hội nghị, các bên thống nhất quy mô, quy trình kỹ thuật, tiến độ thực hiện và phân công trách nhiệm trong cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi, đánh giá kết quả.

Dự kiến, mô hình bắt đầu triển khai sản xuất vào cuối tháng 12-2026, góp phần sử dụng hiệu quả đất và nước, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

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