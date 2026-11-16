Sản xuất cà phê bền vững trước thời tiết cực đoan

(GLO)- Nắng hạn kéo dài, mưa lớn bất thường đang tác động đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng cà phê ở Gia Lai.

Năng suất, chất lượng cà phê bị ảnh hưởng

Gắn bó với cây cà phê suốt 30 năm, ông Lê Tân Tiến (thôn Tân Bình 2, xã Đak Đoa) đã trải qua không ít mùa vụ khó khăn trước diễn biến thất thường của thời tiết.

Theo ông Tiến, mùa mưa năm nay có thời điểm kéo dài hơn 2 tháng, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của quả. Nhiều quả cà phê nhỏ, chất lượng không đồng đều. Ông ước tính sản lượng niên vụ này giảm khoảng 20% so với những năm thời tiết thuận lợi.

Ông Lê Tân Tiến (bên phải) được hướng dẫn cài ứng dụng App2Nông để tham khảo dự báo thời tiết, theo dõi phòng, chống sâu bệnh cây cà phê. Ảnh: M.P

Tương tự, bà Tạ Thị Huyền (xã Ia Hrung) không khỏi lo lắng khi mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến sự phát triển của vườn cà phê 3 ha. Bà Huyền chia sẻ: “Nếu như năm trước, gia đình thu khoảng 60 tấn cà phê tươi thì năm nay dự kiến không đến 50 tấn. Sản lượng giảm, trong khi chi phí chăm sóc tăng, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của gia đình”.

Ông Nguyễn Quang Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Đak Đoa - cho biết: Toàn xã hiện có gần 3.200 ha cà phê, trong đó có 950 ha tham gia liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn 4C.

Thời tiết bất thường không chỉ ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây, làm gia tăng sâu bệnh mà còn gây khó khăn cho thu hoạch, bảo quản, tác động đến chất lượng cà phê và thu nhập của nông dân.

Không riêng các hộ sản xuất, thời tiết bất thường còn đặt ra thách thức với các HTX. Ông Lê Văn Thanh - Giám đốc HTX Nông nghiệp Ia Mơ Nông (xã Ia Ly) cho biết, HTX hiện có gần 300 thành viên trồng 330 ha cà phê. Nắng hạn kéo dài gây thiếu nước tưới, trong khi mưa lớn liên tục làm gia tăng sâu bệnh, khiến quả rụng, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng.

Điều này không chỉ tác động đến thu nhập của thành viên mà còn gây khó khăn cho HTX trong việc duy trì sản lượng và ổn định vùng nguyên liệu. Theo ông Thanh, bà con cần được tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý để giảm rủi ro, ổn định năng suất.

Đổi cách canh tác, giữ ổn định vườn cây

Nhiều năm nay, ông Ngluy (thôn Ngol, xã Đak Đoa) chăm sóc 2 ha cà phê chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Sau mỗi vụ thu hoạch, ông thường cắt tỉa cành, dọn sạch cỏ và lá mục quanh gốc trước khi bón phân.

Tuy nhiên, qua các buổi hướng dẫn kỹ thuật, ông nhận ra một số thói quen lâu nay tưởng có lợi lại khiến đất nhanh mất độ ẩm, giảm khả năng chống chịu của cây trong mùa khô.

Thạc sĩ Nguyễn Quang Ngọc (bên trái) hướng dẫn người dân xã Đak Đoa chăm sóc vườn cà phê trước thời tiết cực đoan. Ảnh: M.P

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường), toàn tỉnh hiện có gần 109 nghìn ha cà phê, chủ yếu là giống Robusta, với sản lượng năm 2025 đạt hơn 341 nghìn tấn; trong đó, 45.530 ha tham gia liên kết sản xuất. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đưa thêm 35.500 ha cà phê vào vùng nguyên liệu gắn với chuỗi liên kết chế biến sâu; đẩy mạnh tái canh, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước và sản xuất theo tiêu chuẩn bền vững.

Theo ThS. Nguyễn Quang Ngọc - Giám đốc Viện KHKT Nông - Lâm nghiệp Tây Nguyên - Chi nhánh Gia Lai, thảm thực vật và lớp lá mục có vai trò quan trọng trong việc giữ ẩm, hạn chế xói mòn, cải thiện độ phì nhiêu của đất.

Thay vì dọn sạch cỏ, người trồng nên quản lý thảm phủ phù hợp, tận dụng phụ phẩm thực vật bổ sung hữu cơ cho đất.

Việc cắt tỉa cành cũng phải đúng kỹ thuật, tránh làm giảm khả năng quang hợp của cây. Trong mùa khô, người trồng cần theo dõi độ ẩm đất để tưới đúng thời điểm, đủ lượng nước.

Khi mưa lớn kéo dài phải kịp thời thoát nước, hạn chế ngập úng gây ảnh hưởng đến bộ rễ. Bên cạnh đó, trồng cây che bóng mát, bón phân cân đối và duy trì sức khỏe đất là những giải pháp giúp vườn cà phê tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi.

Cùng với yêu cầu thay đổi kỹ thuật canh tác, nguy cơ thời tiết cực đoan trong những mùa vụ tới cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, hiện tượng El Nino được dự báo có thể gây khô hạn kéo dài trong mùa vụ tới, ảnh hưởng đến các vùng trồng cà phê.

Thời tiết cực đoan có thể làm giảm kích thước hạt, tăng tỷ lệ hạt lép, ảnh hưởng đến hương vị và chất lượng cà phê xuất khẩu. Vì vậy, nông dân cần áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao sức chống chịu của vườn cây, duy trì năng suất và chất lượng hạt cà phê.

Theo ông Nguyễn Quang Đức, hiện ứng dụng App2Nông giúp nông dân tham khảo dự báo thời tiết, khuyến nghị về dinh dưỡng và chăm sóc cây trồng.

Ứng dụng này còn hỗ trợ quản lý năng suất, vật tư nông nghiệp, lập bản đồ sâu bệnh và dinh dưỡng để bón phân hợp lý, tối ưu năng suất. Qua đó, người trồng có thêm cơ sở tham khảo để điều chỉnh chế độ chăm sóc phù hợp với tình hình thực tế của vườn cây.