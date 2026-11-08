Gia Lai: Hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật cho Hợp tác xã Mắc ca Kbang

(GLO)- Chiều 6-11, tại xã Kbang, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai phối hợp Ban công tác nông dân (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) tổ chức hội nghị hỗ trợ Hợp tác xã (HTX) Mắc ca Kbang sau khi thành lập.

Đây là hoạt động thuộc đề án thí điểm “Hỗ trợ xây dựng mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp phát triển thành hợp tác xã hoạt động hiệu quả, bền vững giai đoạn 2025 - 2026, thực hiện năm 2026”.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo xã Kbang và 20 thành viên HTX.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duyệt

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiến thức về kinh tế tập thể, kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên tham gia HTX, tổ hợp tác; công tác tổ chức, quản lý, điều hành HTX; việc liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị; ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất…

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh bàn giao máy móc cho HTX mắc ca Kbang.

﻿Ảnh: Hà Duyệt

Hội nghị cũng hướng dẫn hội viên kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca và bàn giao giống, vật tư, máy móc, trang thiết bị hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.