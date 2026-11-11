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Thời sự

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới

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NGỌC TÚ NGỌC TÚ
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số 445/KH-UBND thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu đến năm 2030 có 77/111 xã, phường đạt chuẩn NTM, trong đó 9 xã đạt chuẩn NTM hiện đại.

Theo Kế hoạch, trong tổng số 77 địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới có 73 xã theo chỉ tiêu Trung ương giao và 4 xã theo chỉ tiêu tỉnh giao. Đối với mục tiêu NTM hiện đại, tỉnh phấn đấu có 9/77 xã đạt chuẩn, gồm 8 xã theo chỉ tiêu Trung ương và 1 xã theo chỉ tiêu của tỉnh.

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Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 77/111 xã, phường đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Phan Tuấn

Lộ trình thực hiện được phân bổ theo từng năm. Cụ thể, năm 2026 phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn NTM; năm 2027 có 16 xã; năm 2028 có 23 xã và 3 xã đạt NTM hiện đại; năm 2029 có 17 xã và 3 xã đạt NTM hiện đại; năm 2030 có 19 xã và 3 xã đạt NTM hiện đại.

Đối với 34 xã còn lại không thuộc kế hoạch đạt chuẩn NTM giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu mỗi năm hoàn thành thêm từ 1-2 tiêu chí/xã. Đồng thời, phấn đấu tỷ lệ xã đạt dưới 4 tiêu chí NTM không quá 15%.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá thực chất hiện trạng từng tiêu chí, xác định rõ những nội dung chưa đạt, nhu cầu đầu tư và khả năng huy động nguồn lực; từ đó xây dựng lộ trình hoàn thành phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Việc đánh giá phải dựa trên số liệu thực tế, hồ sơ minh chứng và kết quả thẩm tra của cơ quan chuyên môn, không chạy theo thành tích hoặc hợp thức hóa hồ sơ.

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Phát triển kinh tế nông thôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: Phan Tuấn

Tỉnh xác định phát triển kinh tế nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế hộ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó là gắn xây dựng NTM với giải quyết việc làm, đào tạo nghề, phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Đối với các xã phấn đấu đạt NTM hiện đại, ngoài việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí NTM theo quy định đối với xã nhóm I, địa phương phải chú trọng phát triển hạ tầng số, nông nghiệp thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng các dịch vụ thiết yếu.

Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm đề nghị công nhận phải cao hơn ít nhất 10% so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng đối với xã nhóm I trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai; phối hợp các sở, ngành tổ chức thẩm tra, thẩm định và tham mưu xét công nhận các địa phương đạt chuẩn. Các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất và cải thiện đời sống người dân.

Kế hoạch nhấn mạnh người dân là chủ thể, trung tâm và đối tượng thụ hưởng thành quả xây dựng NTM; kết quả thực hiện phải gắn với mức độ hài lòng của người dân, chất lượng công trình và sự cải thiện thực chất đời sống ở khu vực nông thôn.

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