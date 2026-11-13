Gia Lai: Hướng dẫn sử dụng hệ thống kê khai hoạt động chăn nuôi và truy xuất nguồn gốc

(GLO)- Chiều 13-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống kê khai hoạt động chăn nuôi và truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi cho đội ngũ quản lý chăn nuôi của 14 xã khu vực phía Tây tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có đàn vật nuôi khoảng hơn 805 nghìn con bò, đàn heo hơn 1,86 triệu con, đàn gia cầm hơn 19 triệu con. Chăn nuôi công nghiệp, trang trại hiện chiếm khoảng 32%.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Mạnh Hà

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng đàn vật nuôi khoảng 6%. Trước quy mô chăn nuôi ngày càng phát triển, trong khi đàn vật nuôi thường xuyên biến động, công tác thống kê, tổng hợp số liệu còn gặp nhiều khó khăn.

Việc cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác trên hệ thống cơ sở dữ liệu chăn nuôi quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của ngành và là một trong những quy định của Luật chăn nuôi hiện hành.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn quy trình kê khai hoạt động chăn nuôi, cập nhật thông tin, kê khai định kỳ, cấp mã số định danh cơ sở chăn nuôi và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi.

Thông qua tập huấn, các địa phương, doanh nghiệp và chủ trang trại được nâng cao kỹ năng sử dụng hệ thống, chủ động thực hiện kê khai theo quy định.

Qua đó, góp phần chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường tính minh bạch trong sản xuất, tạo nền tảng để Gia Lai khai thác hiệu quả tiềm năng, dư địa phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại và bền vững.