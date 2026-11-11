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Giống lúa HG 244 đạt năng suất bình quân 5 tấn/ha

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NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
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(GLO)- Sáng 11-11, tại cánh đồng Đak Hruk, làng Bok Rei, phòng Kinh tế xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án hỗ trợ giống lúa nước chất lượng cao HG 244 cho người dân sản xuất vụ mùa 2026.

Tham dự có lãnh đạo UBND xã Đak sơmei, các cơ quan đơn vị liên quan cùng 40 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia dự án và các hộ lân cận cánh đồng sản xuất lúa một giống HG 244.

Với mục tiêu hỗ trợ người dân trên địa bàn xã tiếp cận những giống lúa mới năng suất, chất lượng cao thay thế dần những giống lúa truyền thống năng suất thấp. Vụ mùa 2026, phòng Kinh tế xã Đak Sơmei phối hợp với các Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang và Công ty cổ phần Giống cây trồng- Vật nuôi Thừa Thiên Huế hỗ trợ 800kg giống lúa nước chất lượng cao HG 244, cùng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho 22 hộ đồng bào dân tộc thiểu số làng Bok Rei sản xuất theo mô hình cánh đồng một giống với diện tích 8 ha.

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Phương án sản xuất cánh đồng lúa một giống HG 244 tại làng Bok Rei đạt năng suất cao.
﻿Ảnh: Nguyễn Diệp

Quá trình sản xuất, người dân được cán bộ kỹ thuật tập huấn quy trình kỹ thuật từ lúc gieo sạ, chăm sóc đến thu hoạch phù hợp với thực tế địa phương. Qua theo dõi của cơ quan chuyên môn giống lúa HG 244 có thời gian sinh trưởng từ 105-110 ngày, bằng các giống lúa cũ người dân lân cận đang sản xuất, nhất là khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Thu hoạch thực tế năng suất bình quân đạt 5 tấn/ha, cá biệt một số hộ chăm sóc tốt đạt 6 tấn/ha, cao hơn các giống lúa khác từ 2-3 tấn/ ha, chất lượng gạo thơm ngon được người dân trong làng đánh giá cao.

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Người dân làng Bok Rei tìm hiểu giống lúa HG 244 năng suất, chất lượng cao. Ảnh: Nguyên Diệp

Tại hội thảo, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số làng Bok Rei đã đề nghị UBND xã Đak Sơmei tiếp tục quan tâm hỗ trợ giống lúa HG 244 cùng những giống lúa mới năng suất chất lượng cao, chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật để người dân sản xuất vụ Đông xuân 2026-2027 và những vụ tới nhằm xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao Đak Sơmei trong những năm tới.

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