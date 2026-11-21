(GLO)- Với hàng loạt dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị, du lịch và dịch vụ đang được triển khai hoặc xúc tiến đầu tư, xã Ðak Ðoa (tỉnh Gia Lai) đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển, tạo thêm động lực tăng trưởng cho khu vực phía Tây tỉnh.

Hình thành những động lực tăng trưởng mới

Trong 10 tháng năm 2026, xã Đak Đoa có 9 dự án đầu tư ngoài ngân sách đang triển khai, với tổng vốn hơn 8.500 tỷ đồng.

Không chỉ dừng ở các dự án sản xuất nông nghiệp, công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, dòng vốn mới đang hướng đến những tổ hợp có diện tích hàng trăm héc ta, tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

Hạng mục Sân golf Đak Đoa đã hoàn thành thô 14 hố và đang trồng cỏ thử nghiệm. Ảnh: Hà Duy

Nổi bật trong số đó là Dự án Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort do Tập đoàn FLC đầu tư, có quy mô khoảng 517 ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, triển khai tại xã Đak Đoa. Theo định hướng, quần thể được đầu tư đồng bộ với các hạng mục đô thị, biệt thự, nhà liền kề, sân golf, công viên sinh thái, khu liên hợp thể thao, trung tâm thương mại, trường học, cùng hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí.

Riêng sân golf Đak Đoa quy mô 36 lỗ, diện tích khoảng 171,68 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng, đã hoàn thành thô 14 hố, trồng cỏ thử nghiệm, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý IV/2029.

Trong khi đó, lĩnh vực công nghiệp đang có thêm dư địa phát triển với các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Đáng chú ý có dự án Cụm công nghiệp số 2 Đak Đoa (thôn 2 Tân Bình) do Công ty CP Shinec Gia Lai làm chủ đầu tư, diện tích gần 74,8 ha, tổng vốn đầu tư 435,8 tỷ đồng.

Các ngành nghề dự kiến thu hút gồm chế biến nông - lâm sản, chế biến thực phẩm, may mặc, cơ khí chế tạo, điện tử, công nghiệp tiêu dùng và công nghiệp phụ trợ. Theo ông Bùi Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty CP Shinec Gia Lai, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng để triển khai dự án, sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp.

Ở lĩnh vực nghiên cứu và phát triển cà phê, dự án Viện Nghiên cứu và phát triển cà phê AI - Gia Lai do Công ty TNHH Vĩnh Hiệp làm chủ đầu tư cũng đang được xúc tiến các thủ tục. Ông Thái Như Hiệp - Tổng Giám đốc công ty - cho hay: “Định hướng của dự án không chỉ là xây dựng cơ sở nghiên cứu, khảo nghiệm và phát triển các giống cà phê mà còn hướng đến hình thành trung tâm khoa học, đổi mới sáng tạo, không gian giới thiệu văn hóa cà phê Gia Lai, kết hợp tham quan, du lịch và giao lưu học thuật. Qua đó góp phần nâng tầm giá trị ngành hàng cà phê, gắn sản xuất với khoa học công nghệ và quảng bá thương hiệu địa phương”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, khảo sát địa điểm triển khai dự án Viện Nghiên cứu và phát triển cà phê AI - Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà tăng tốc

Bên cạnh tiềm năng và cơ hội, xã Đak Đoa đang đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, nhất là vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và hạ tầng.

Đơn cử, dự án Viện Nghiên cứu và Phát triển cà phê AI - Gia Lai hiện còn 83/157 ha đất có vướng mắc về hiện trạng sử dụng. Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định có 95 hộ liên quan đến 191 thửa đất; trong đó, 15 thửa chưa xác định được chủ sử dụng. “DN kiến nghị chính quyền địa phương sớm hoàn tất các thủ tục theo quy định để bàn giao mặt bằng triển khai dự án” - ông Thái Như Hiệp bày tỏ.

Tương tự, dự án Cụm công nghiệp sinh thái Đak Đoa 6 do Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghiệp Minh Hưng Gia Lai đề xuất cũng đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương thành lập cụm công nghiệp. Theo phương án đề xuất, DN dự kiến đầu tư nhà máy cà phê sấy phun, sấy lạnh với vốn khoảng 4.000 tỷ đồng và nhà máy sản xuất phân bón từ phụ phẩm cà phê khoảng 70 tỷ đồng; diện tích còn lại dành thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

DN đã triển khai khảo sát địa hình, xây dựng dự thảo quy hoạch chi tiết 1/500, làm việc với đối tác cung cấp thiết bị và tư vấn thiết kế, đồng thời kiến nghị địa phương nhanh chóng tạo điều kiện để dự án khởi công vào đầu quý I-2027.

Tại buổi kiểm tra, khảo sát một số dự án và làm việc với xã Đak Đoa chiều 13-11, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH, với sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư lớn. Tuy nhiên, xã cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá trong điều hành và cải cách thủ tục hành chính, đôn đốc triển khai các dự án ngoài ngân sách theo tiến độ từng quý; phối hợp với chủ đầu tư các cụm công nghiệp chủ động chuẩn bị mặt bằng sạch, xúc tiến thu hút DN thứ cấp.

Cùng với tháo gỡ khó khăn cho các dự án tại chỗ, tỉnh đang triển khai các công trình kết nối vùng, trong đó có tuyến đường Pleiku - Đak Đoa dài khoảng 6,83 km, phấn đấu hoàn thành cuối năm 2026. Dự án Cảng cạn IDC quy mô khoảng 10 ha cũng đang được nghiên cứu địa điểm để bổ sung hạ tầng logistics.

Với lợi thế về quỹ đất, nông nghiệp và vị trí kết nối, xã Đak Đoa có nhiều cơ hội tạo đột phá để phát triển. Ông Huỳnh Siểm - Chủ tịch UBND xã Đak Đoa - chia sẻ: “Địa phương đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, đồng hành cùng DN tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đưa các dự án công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị và dịch vụ trở thành động lực tăng trưởng lâu dài”.