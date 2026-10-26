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HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân liên kết chăn nuôi 195 con bò

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân đang triển khai các dự án liên kết chăn nuôi, tiêu thụ bò tại 5 địa phương, với 108 hộ tham gia, quy mô 195 con bò. 

Tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ người dân tham gia các dự án là 4,47 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong đó, dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo chất lượng cao tại xã Hoài Ân có 44 hộ tham gia với 88 con bò, kinh phí Nhà nước hỗ trợ 2 tỷ đồng, HTX đóng góp 75 triệu đồng.

Tại xã Ân Tường, có 14 hộ tham gia nuôi 28 con bò đực vỗ béo, kinh phí hỗ trợ 750 triệu đồng.

Xã Phù Mỹ có 14 hộ tham gia với 28 con bò, kinh phí hỗ trợ 630 triệu đồng.

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Dự án tạo sinh kế cho các hộ khó khăn. Ảnh: Hồng Phúc

Bên cạnh đó, dự án liên kết chăn nuôi bò sinh sản tại xã Phù Mỹ Bắc có 15 hộ tham gia với 30 con, kinh phí hỗ trợ 660 triệu đồng; tại xã Hòa Hội có 21 hộ tham gia với 21 con, kinh phí hỗ trợ 430 triệu đồng.

Các hộ tham gia dự án phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, đối ứng kinh phí xây dựng chuồng trại, mua thức ăn, thuốc thú y và trực tiếp chăm sóc đàn bò. HTX hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, liên kết bao tiêu sản phẩm, giúp các hộ phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

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