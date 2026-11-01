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Nông dân Gia Lai sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất

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MINH KHOA
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(GLO)- Hội thi “Sáng tạo nhà nông” tỉnh Gia Lai năm 2026 do Hội Nông dân tỉnh tổ chức cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất của nông dân.

Mỗi giải pháp mang một cách tiếp cận riêng nhưng đều hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và cải thiện hiệu quả kinh tế.

Hội thi tiếp nhận 33 giải pháp sáng tạo của các tác giả đến từ các xã, phường. Các giải pháp tập trung vào cải tiến kỹ thuật, ứng dụng KHCN trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản, cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Qua đánh giá, Ban tổ chức đã lựa chọn 15 cá nhân có giải pháp tiêu biểu để trao giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích. Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 22-10.

Những sáng kiến từ thực tiễn sản xuất

Ông Thái Xuân Biên - Giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học lâm nghiệp Thái Xuân Biên (xã Cửu An) đoạt giải nhất hội thi với giải pháp “Cải tiến quy trình sản xuất cây giống keo mô và bạch đàn mô bằng công nghệ nuôi cấy mô”.

Từ những bất cập trong quá trình sản xuất, ông nghiên cứu điều chỉnh các công đoạn nhằm giảm tỷ lệ mẫu nhiễm, tăng hệ số nhân chồi, nâng tỷ lệ ra rễ và rút ngắn thời gian sản xuất.

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Ông Thái Xuân Biên (thứ 2 từ phải sang) giới thiệu với khách tham quan về hiệu quả việc ứng dụng công nghệ sinh học vào quá trình nuôi cấy mô. Ảnh: M.K

Nhờ cải tiến quy trình, tỷ lệ mẫu nhiễm giảm từ 18,6% còn 8,4%; hệ số nhân chồi tăng từ 2,8 lên 4,3 lần mỗi chu kỳ; tỷ lệ ra rễ tăng từ 90,8% lên 97,2%.

Thời gian sản xuất giảm từ 150 ngày còn 132 ngày, giá thành mỗi cây giảm khoảng 9,2%. Sản lượng cây giống tăng từ 18,5 triệu cây năm 2025 lên 22,3 triệu cây năm 2026.

Ông Biên chia sẻ, những cải tiến này xuất phát từ yêu cầu thực tế sản xuất với mong muốn tạo ra cây giống chất lượng đồng đều, giảm chi phí và đáp ứng tốt hơn nhu cầu trồng rừng.

Theo ông, việc tham gia hội thi còn là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, tiếp thu ý kiến chuyên môn và tiếp tục hoàn thiện giải pháp.

Mô hình ương dưỡng giống kết hợp nuôi cá tầm thương phẩm bằng công nghệ lồng bè bán HDPE và ao nước chảy của ông Trương Văn Đạt - đại diện Farm Cá Tầm Đak Rong (xã Đak Rong) đoạt giải nhì hội thi. Mô hình hướng đến chủ động nguồn giống, kiểm soát môi trường nuôi và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo hồ sơ dự thi, mô hình có 24 ao nước chảy và 20 lồng bè bán HDPE với sản lượng cá tầm thương phẩm đạt 120-150 tấn mỗi năm. Việc kết hợp các hình thức nuôi phù hợp góp phần khai thác hiệu quả nguồn nước, tạo thêm sinh kế và việc làm tại địa phương.

Cũng đoạt giải nhì, ông Nguyễn Minh Vương (xã Phù Mỹ Bắc) gây ấn tượng với sáng kiến máy tuốt đậu phụng cải tiến. Từ kinh nghiệm sửa chữa máy móc, ông tích hợp bộ phận tuốt đậu vào máy kéo đa năng, tận dụng động cơ và hệ truyền động sẵn có.

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Ông Nguyễn Minh Vương (bìa phải) giới thiệu cách vận hành máy tuốt đậu phụng cải tiến. Ảnh: M.K

Máy có thể điều chỉnh tốc độ phù hợp với đậu tươi hoặc khô, giúp tách quả khỏi thân cây, giảm sức lao động và đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Theo hồ sơ, thiết bị đã được sử dụng tại một số vùng trồng đậu phụng trong và ngoài địa phương, đồng thời có khách hàng đặt mua.

Khơi dậy tinh thần sáng tạo trong nông dân

3 sáng kiến ở những lĩnh vực khác nhau cho thấy sáng tạo có thể bắt đầu từ những khó khăn cụ thể trong sản xuất. Bằng kinh nghiệm và sự chủ động tìm tòi, người nông dân đã đưa ra những giải pháp thiết thực, có khả năng ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy đổi mới trong nông nghiệp.

Bà Rơ Chăm H’Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi - đánh giá: “Các sáng kiến tham gia hội thi cho thấy tinh thần chủ động, sáng tạo của nông dân trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Mỗi giải pháp có cách tiếp cận riêng nhưng đều hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí và cải thiện hiệu quả kinh tế. Hội thi không chỉ là nơi đánh giá, tôn vinh các sáng kiến mà còn góp phần khuyến khích nông dân chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thiện ý tưởng và nhân rộng những mô hình có tính ứng dụng”.

Thông qua hội thi, Hội Nông dân tỉnh tạo diễn đàn để hội viên, nông dân giới thiệu những cách làm hay, giải pháp mới; đồng thời khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất.

Việc tiếp tục phát hiện, hỗ trợ hoàn thiện và kết nối các sáng kiến với nhu cầu thực tiễn sẽ góp phần đưa những ý tưởng hiệu quả đến gần hơn với nông dân.

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