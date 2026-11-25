(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân vào dịp Tết Nguyên đán 2027, các chủ trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tập trung tái đàn, tăng số lượng gia súc, gia cầm.

Vào vụ cao điểm

Ông Nguyễn Đình Sanh - chủ trang trại chăn nuôi vịt đẻ ở xã Tuy Phước Bắc - cho biết: “Sau thời gian giảm mạnh, gần đây, giá trứng vịt đã có dấu hiệu nhích giá lên, dao động từ 2.800-3.300 đồng/quả.

Điều này khiến người chăn nuôi phấn khởi để tái đàn, cung cấp trứng cho dịp cuối năm. Riêng trang trại của tôi đã tăng quy mô đàn từ 6.000 con lên 10.000 con”.

Tại phường An Nhơn Nam, ông Nguyễn Văn Nam - chủ trang trại nuôi gà ở tổ dân phố Đông Bình - chia sẻ: “Cuối năm và Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm gia súc, gia cầm tăng vọt.

Để chủ động nguồn cung và tăng thu nhập, trang trại của tôi đã tái đàn với quy mô 30.000 con gà thịt. Hiện giá gà ta giống khá mềm, dao động từ 6.000-8.000 đồng/con, nên người chăn nuôi cũng bớt áp lực chi phí đầu vào”.

Chăn nuôi gà tại 1 gia trại ở xã Tuy Phước nhằm cung ứng cho thị trường cuối năm. Ảnh: N.H

Chuẩn bị cho vụ Tết, gia đình ông Đỗ Đình Tuấn (tổ 3, phường An Khê) cũng mở rộng quy mô sản xuất. Gia đình ông đã nhập nuôi 200 con heo thịt. Đồng thời, ông tập trung xây dựng hoàn thiện khu chuồng trại rộng khoảng 1.000 m² tại xã Kông Bơ La để thả nuôi thêm khoảng 300 con, nâng tổng đàn lên 500 con.

“Vào dịp Tết, nhu cầu thực phẩm tăng rất cao, đặc biệt là thịt heo. Vì vậy, gia đình mạnh dạn đầu tư tái đàn, mở rộng quy mô nhằm chủ động nguồn cung và nâng cao hiệu quả kinh tế” - ông Tuấn cho hay.

Tại xã Hoài Ân - nơi được coi là “thủ phủ” nuôi heo của tỉnh, không khí tái đàn phục vụ thị trường Tết cũng đang diễn ra khẩn trương.

Ông Huỳnh Xuân Vân (thôn Khoa Trường, xã Hoài Ân) cho biết: “Nhiều tháng qua, giá heo hơi giữ ở mức ổn định, dao động quanh 50.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi có lãi nên ai nấy đều tập trung tái đàn vụ cuối năm. Gia đình tôi vừa thả nuôi 300 con heo thịt để kịp cung ứng cho thị trường Tết”.

Cùng với việc tăng đàn, ông Vân đặc biệt chú trọng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học nhằm hạn chế rủi ro dịch bệnh. Chuồng trại được vệ sinh, khử trùng thường xuyên; con giống được lựa chọn kỹ lưỡng và tuân thủ đầy đủ lịch tiêm vắc xin theo hướng dẫn của ngành thú y.

Tập trung phòng, chống dịch bệnh

Theo cảnh báo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), thời điểm cuối năm, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm rất dễ tái phát do thời tiết diễn biến phức tạp.

Theo số liệu của UBND tỉnh, đến đầu tháng 11, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh có hơn 1,864 triệu con, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 805.500 con, tăng 1,7%; đàn gia cầm 19,2 triệu con, tăng 3,4%.

Bên cạnh đó, tình trạng vận chuyển, giết mổ tự phát tại một số nơi chưa được kiểm soát triệt để, làm tăng nguy cơ tái phát các bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi, viêm da nổi cục trâu bò…

Do đó, lực lượng thú y địa phương cần tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, trang trại, gia trại; phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý và tiêu độc khử trùng các cơ sở giết mổ; có biện pháp xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ trái phép.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y - cho biết: Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, Chi cục đã và đang đẩy mạnh công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi; tập trung giám sát các trang trại, gia trại, nông hộ chăn nuôi.

Chăn nuôi heo tại 1 gia trại ở xã Ân Tường. Ảnh: N.H

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, lực lượng thú y đã triển khai phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch cũ để phòng ngừa dịch bệnh tái phát.

Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc tiêm vét vắc xin các loại dịch bệnh nguy hiểm đợt II cho đàn vật nuôi. Các chủ trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi cũng đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh để có vụ chăn nuôi thắng lợi.

“Thời điểm khu vực phía Đông tỉnh bắt đầu vào mùa mưa lũ, lực lượng thú y tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi che chắn chuồng trại, đảm bảo độ ấm và không nên chăn thả rông đàn vật nuôi vào những ngày mưa lũ, gió rét. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm, tránh gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi” - ông Diệp nhấn mạnh.