(GLO)- Sáng 18-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP của Chính phủ gắn với xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt chuẩn và phát triển chuỗi liên kết.

Hội nghị được tổ chức tại phường Quy Nhơn, với sự tham dự của 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn liên quan đến từ 43 xã, phường thuộc khu vực phía Đông tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Dũng Nhân

Tại hội nghị, đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã phổ biến Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7-2026 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng (MSVT), mã số cơ sở đóng gói (MSCSĐG) và hướng dẫn quản lý, giám sát MSVT, MSCSĐG sau khi được cấp.

Cùng với đó, đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất và đăng ký MSVT, MSCSĐG trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Tố Trân nhấn mạnh tầm quan trọng của MSVT, MSCSĐG đối với việc nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường toàn cầu.

Đồng thời, cũng nhấn mạnh ý nghĩa của Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP đối với việc triển khai các thủ tục liên quan đến công tác cấp và quản lý MSVT, MSCSĐG.

Đặc biệt là nâng cao năng lực tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, quản lý dữ liệu, giám sát và hậu kiểm cho các địa phương; hỗ trợ người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp duy trì các điều kiện vùng trồng, cơ sở đóng gói, thực hiện đầy đủ các yêu cầu về truy xuất, chất lượng và an toàn sản phẩm.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương triển khai nghiêm túc, đúng quy định việc cấp và quản lý MSVT, MSCSĐG gói nhằm góp phần nâng cao uy tín nông sản, thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập bền vững cho người dân.